Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

(Görüntülü) Okulda dili boğazına kaçan 10 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-Eyüpsultan'da, öğrenim gördüğü okulda yere düşmesi sonucu dili boğazına kaçan bir kız öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nişanca Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda...

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-Eyüpsultan'da, öğrenim gördüğü okulda yere düşmesi sonucu dili boğazına kaçan bir kız öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nişanca Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda 4. sınıf öğrencisi olan Azra Zeynep Demir (10), henüz belirlenemeyen bir nedenle sınıfta yere düştü. Bu sırada iddiaya göre dili boğazına kaçan küçük kıza ilk müdahaleyi öğretmenleri yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Demir'i ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, küçük kız kurtarılamadı. Olayın ardından okula gelen polis ekipleri, şerit çekerek incelemelerde bulundu. Demir'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, küçük kızın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328