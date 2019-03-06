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(Görüntülü) Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerin 'orff eğitimi' verildi

 İbrahim EMÜL - OSMANİYE,()  Osmaniye'de çocuklara daha iyi eğitim vermeye yönelik, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine 'Orff eğitimi' verildi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfi salonunda, Orff Eğitimi...



 İbrahim EMÜL - OSMANİYE,()  Osmaniye'de çocuklara daha iyi eğitim vermeye yönelik, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine 'Orff eğitimi' verildi.


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfi salonunda, Orff Eğitimi ile Osmaniye Öğretmen Akademisi programın ikincisine başlandı. OKÜ Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Bölümü Öğretim Görevlisi Celil Atasever tarafından, 50 kişilik öğretmen gurubuna müzik ve hareket uyumu ile ilgili hem teorik hem de uygulamalı seminer verildi. Programa, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro koordinatörlerinden Fatma Alaca, Halil Gürses ve Ayhan Atasever de katıldı. Eğitimin kapanış törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Celil Atasever'e çiçek ve teşekkür belgesi, eğitime dahil olan öğretmenler ise katılımcı belgelerini verdi. Eğitimin genel değerlendirmesini yapan müdür Albak, Eğitimlerden memnun kalmanız bizim için çok önemli. Alışılagelmiş eğitimlerin dışına çıkıp sahaya uygun çalışmalarla yola devam etmek hedefi içerisindeyiz. Bugün burada gönüllü olarak eğitim almak istemeniz çocuklarımız ve geleceğimiz için atılmış büyük bir adım. Hem eğlenmiş hem de öğrenmiş olarak sizleri gördüğüm için ben de memnun oldum. Eğitimin çarpan etkisi sizlerle devam edecek diyerek konuştu.

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