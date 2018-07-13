Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, () ADNAN Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilenler arasında Oktar Babuna da vardı.
(Görüntülü) Oktar Babuna sağlık kontrolünden geçirildi
Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, () ADNAN Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilenler arasında...
13 Temmuz 2018 Cuma 17:30
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.