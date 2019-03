(Görüntülü) Okan'da Yılın En'leri 2018 ödülleri sahiplerini buldu

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,() - İstanbul Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen Okan’da Yılın En’leri sahiplerini buldu. 26 bin öğrencinin oyuyla seçilen sinema, dizi, tiyatro ve moda dünyasının yıldız isimleri ödüllerini aldı. İstanbul Okan Üniversitesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Okan’da Yılın En’leri 2018 ödülleri sahiplerini buldu. 26 bin öğrencinin oylarıyla belirlenen sinema, dizi, tiyatro ve moda dünyasının yıldız isimleri 14 kategoride ödüllerini aldı. Ayrıca 4 özel ödülün de verildiği organizasyonda Bekir Okan Özel Ödülü Oktay Kaynarca’ya, En İyi Yönetmen Ödülü Osman Sınav’a, Meslekte 50. Yıl Ödülü Cihat Tamer’e takdim edildi. Üniversitenin Tuzla Kampüsü’ndeki Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde yapılan organizasyonda konuşan İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, "Üniversitelerin görevi sadece eğitim-öğretim vermek, yabancı dil bilen öğrenciler yetiştirmek değildir. Kültür-sanat yönünden de bu tür etkinlikler yaparak da geleceğe gençleri hazırlamak gerekiyor. Bu nedenle de bu 'yılın enleri' ödüllerinin beşincisini yapıyoruz. En önemli sanatçılar, başarılı kişiler bu ödülleri alacaklar" ifadelerini kullandı. "Sanata ve spora verdiğimiz değer doğrultusunda her yıl Spor Ödülleri ve Yılın En’leri ödüllerini veriyoruz" diye konuşan Bekir Okan şunları dile getirdi: "Mesleğinde ulaştığı büyük başarılarla Türkiye’nin gurur kaynağı olan tüm konuklarımıza teşekkür ederim. İstanbul Okan Üniversitesi’nde aldıkları eğitim ve öğrenim ile öğrencilerimizin de meslek hayatlarında, ödüle layık gördükleri isimleri kendilerine örnek almalarını ve bu yolda ilerlemelerini temenni ederim." OKTAY KAYNARCA: BU ÖDÜL BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ Bekir Okan Özel Ödülü'ne layık görülen Oktay Kaynarca, "Ödüller motive edici özelliklere sahipler. Ama İstanbul Okan Üniversitesi'nin özellikle böyle bir ödül veriyor olması daha değerli. Çünkü İstanbul Okan Üniversitesi aile geleneği olarak da yenilikçi, özgürlükçü, modern, yüzü batıya dönük köklü ailelerden bir tanesidir. Doğal olarak onların yaptığı işlerin de bunun dışında olması beklenemez. O yüzden aydınlık bir üniversite. Onların bizi layık gördükleri bu ödül bizim için çok değerli. Biz de seve seve geldik. Bunun yanı sıra benim için bir önemi daha var. Ben aile dostlarıyım.O yüzden benim için çok önemli" dedi. GENÇLERE TAVSİYEDE BULUNDU Başarılı oyuncu gençlere tavsiyelere bulunarak şunları söyledi: "Başarılı olmanın iki yolu var. Bunlardan biri ya hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak ya da herkesten daha iyisini yapmak. İkincisi çok sevdiğim bir tanımlamadır. Şans hazırlıklıları sever." JESSİCA MAY: İŞİMİ EKRANA YANSITTIM, ONLAR DA BENİ SEVDİLER Türkiye'de yılın yabancı oyuncusu ödülünü alan sevilen dizi ‘Yeni Gelin’in Brezilyalı yıldızı Jessica May ise, "Benim için üniversite ödülleri çok değerli. Çünkü gençlerin sesini duyuyoruz. 36 bin öğrencinin seçimiyle yapılan bir ödül töreni. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yaptığım işi ekrana yansıttım ve bir şekilde beni sevdiler. Beni Türkiye'ye aldılar. Bu beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. SİNEMA FİLMİ GELİYOR Sinema filminde oynayacağının da müjdesini veren güzel oyuncu, "Yaza doğru bir sinema filmimiz var. Şu an senaryoya çalışıyorum. Çalışmalar başladı. Romantik, duygusal, komedi tarzında çok güzel bir hikâye. Proje için çok heyecanlıyım" şeklinde açıklamada bulundu. SİMGE SAĞIN: ÇOK GURURLANDIM VE MOTİVE ETTİ Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı ödülünü alan Şarkıcı Simge Sağın üniversite tarafından aldığı ödülün çok önemli olduğunu ifade ederek, "26 bin öğrencinin seçimi. Çok gururlandım, çok motive etti beni. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Benim için üniversite ödülleri çok önemli. Birçok yerden ödül alıyoruz ama onlar bizim geleceğimiz ve onlar seçici kişiler. Onlar her şeyin karar vericisi. O yüzden böylesine güzel bir okuldan ödül gelmesi gerçekten beni çok mutlu etti" diye konuştu. YENİ ŞARKI İLE MASALARA ÇIKARTACAK Yaza bomba gibi bir şarkı ile gireceğini söyleyen Simge Sağın, "Bu albümden bir parça olmayacak. Albümüme klip çekmeye devam edeceğim ama şarkıyı yaptığımız günden beri bu yazı bu şarkı ile geçirmek istediğimi hissediyorum. Bir Onur Özdemir ve Simge şarkısı gelecek. Birlikte yaptığımız bir şarkı. Bizi çok heyecanlandırıyor ve bu yaz masaların tepesinde eğleniyor olacağız. Öyle enerjik bir şarkı" dedi. İşte İstanbul Okan Üniversitesi Yılın En’leri 2018 Ödülleri kazananları Bekir Okan Özel Ödülü - Oktay Kaynarca Meslekte 50. Yıl - Cihat Tamer En İyi Yönetmen - Osman Sınav En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - Ömür Sabuncuoğlu - Onlar’ın Öyküsü Yılın En İyi Haber Sunucusu - Seda Öğretir (NTV) Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı - Simge Sağın Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı - Murat Dalkılıç Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu - Birce Akalay Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu - Çağlar Ertuğrul En İyi Dizi Ödülü - Erkenci Kuş Türkiye’de Yılın Yabancı Oyuncusu - Jessica May En İyi Çocuk Oyuncu - Beren Gökyıldız Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu - Demet Evgar En İyi Erkek Sinema Oyuncusu - Timuçin Esen En İyi Film - Müslüm Yılın En İyi Tiyatro Oyunu - Closer Yılın En İyi Moda Tasarımcısı - Zeynep Kartal Yılın En İyi Şefi - Elif Edes Tapan