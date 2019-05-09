Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık...
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak açıklama
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak...

(Görüntülü) Öğrencilere bağımlılığa karşı sazlı, şiirli ve tiyatro oyunlu etkinlik

AVCILAR’da başta uyuşturucu olmak üzere her türlü bağımlılığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla sazlı, şiirli, tiyatro oyunlu etkinliğini bir günde 900 öğrenci ilgi ile izledi. Bağımlılıkla Mücadele Derneği (Bağ-Der) Başkanı...

AVCILAR’da başta uyuşturucu olmak üzere her türlü bağımlılığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla sazlı, şiirli, tiyatro oyunlu etkinliğini bir günde 900 öğrenci ilgi ile izledi.

Bağımlılıkla Mücadele Derneği (Bağ-Der) Başkanı Öztürk Karahan, bağımlılığa karşı en etkili mücadele yönteminin eğitimden geçtiğini söyledi. Karahan gençler açısından sıkıcı geçen bağımlılık konulu klasik seminer ve konferanslar yerine onların ilgisini çekmek amacıyla özel bir lisenin de katkılarıyla ‘Sanatla Bağlan Hayata’ ismini verdikleri etkinlikte mesajlarını şiir, müzik ve tiyatroyla ilettiklerini anlattı.  


 

Barış Manço Kültür Merkezi’nde sabah ve öğleden sonra 450’şer öğrencinin izlediği etkinlikte ozan Garip Yadigar ile derneğin girişimleri ile uyuşturucu bağımlılığından kurtulan Murat Soydan, birlikte şiir okudu. Etkinlikte bağlama çalan Durmuş Yazar, Neşet Ertaş’ın ‘Doyulur mu, canana kıyılır mı’ eserini çalıp söyledi. Öğrenciler, nakarat bölümünde Yazar’a eşlik etti. Son bölümde Neno Tiyatro Grubu oyuncuları Alas Metin, Zeynep Necili, Kaan Basmacıoğlu, Seyithan Cabri sahneledikleri, 'Pranga' isimli oyunda uyuşturucu ile yaşamları kararan 3 gencin yaşam öykülerini canlandırdı.

Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt’un da son bölümünü izlediği oyunu izlerken  bazı öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Bir öğrenci, bu tür etkinliklerin kapsamının genişletilmesini, sokaktaki insanlara da ulaşılması gerektiğini söyledi.

Yeşilay’ın 2010-12 yılları arasındaki Genel Başkanı Avukat Muharrem Balcı, “Arkadaşlarımız, bağımlılıkla mücadelede, gençleri bilgilendirmede çok farklı yöntem izledi. Biz bu yöntemleri kullanmamıştık. Bağımlılıkla mücadele insan hakları mücadelesidir. Bu mücadele sadece sağlık dili ile sürdürülemez. Bugüne kadar bu nedenle hiçbir başarı elde edilemedi. Sanat, spor ve hukuk dilinin bu mücadeleye girmesi gerekir. Bağ-Der’i kutluyorum” dedi. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328