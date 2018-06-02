Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da LGS heyecanı
İstanbul'da LGS heyecanı
TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 3...
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi

(Görüntülü) Öğrenciler ve velilerin LGS heyecanı

ANTALYA'da Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrenciler, tek tek sınıflara alındı. Öğrencilerin yanlarına sadece su, silgi, kalem ve kimlik almasına izin verilirken, aileler ise dışarıda dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Milli Eğitim...

ANTALYA'da Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrenciler, tek tek sınıflara alındı. Öğrencilerin yanlarına sadece su, silgi, kalem ve kimlik almasına izin verilirken, aileler ise dışarıda dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği LGS, saat 09.30'da başladı. Antalya'da adaylar, saat 09.00'dan itibaren sınav salonlarına alındı. Bu saatten itibaren veliler de bahçe dışına çıkarıldı. Tek tek sınıflara alınan öğrencilerin yanına sadece su, silgi, kalem ve kimlik almasına izin verildi. Sınav yasaklarını unutup, sınav salonlarına cep telefonlarıyla giren öğrenciler ise, gözetmen öğretmenler tarafından uyarıldı. Öğrenciler, salondan çıkarak telefonlarını okul dışında bekleyen velilerine verdi.

VELİLER DUA EDİP, KURAN OKUDU

Hava sıcaklığının 28 derece kaydedildiği Antalya'da veliler okul önlerindeki kaldırımlarda oturarak çocukları için dua etti. Bazı veliler, yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim'leri okudu.

İLK BÖLÜM 10.45'TE SONA ERECEK

Öğrencilerin isteğe bağlı girdiği ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda, adaylar ilk oturumda sözel bölümden 50 soruya 75 dakikada cevap verecek. Sözel bölüm sınavı 10.45'te sona erecek. Sınavın birinci bölümünün tamamlanmasının ardından, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başlayacak. Sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ikinci bölüm ise 60 dakika sürecek. Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar soru, sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 20'şer soru yöneltilecek.

İki bölüm arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için 45 dakikalık süre verilecek. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak. Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325