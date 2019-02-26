(Görüntülü) Öğrenciler sevdiklerine mektup gönderdi

Ahmet DAĞLI SANDIKLI, () AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Şehit Ahmet Yumak Anaokulu'nun öğrencileri sevdiklerine mektup göndererek, postaneyi yakından tanıdı. Şehit Ahmet Yumak Anaokulu'nun 4 ile 6 yaş arası öğrencileri, öğretmenleri Hilal Arman önderliğinde PTT'ye gelerek sevdiklerine mektup gönderdi. Minik öğrenciler meslekleri yakından tanımak amaçlı çalışma kapsamında ziyaret ettikleri postanede mektup kabul, mektup giden bölümlerinde ve envanterde incelemelerde bulundu. Aileleri ve öğretmenlerin yardımıyla sevdiklerine mektup yazan minik öğrenciler, bunları postaya verdi. PTT personeli ve PTT Müdürü Songül Ekici minik öğrencilere postane ve postanenin işleyişi hakkında bilgi verdi. Anasınıfı öğretmeni Hilal Arman, Öğrencilerimizle birlikte postaneyi özellikle mektup giden kısmını gezdik. Öğrencilerimiz aileleri ve öğretmenlerinin yardımıyla sevdiklerine yazdıkları mektupları gönderdi. Postanenin ne işe yaradığını öğrendi. Amacımız postaneyi tanımaktı. Öğrencilerimize postaneyi yakından tanıttık dedi. PTT Müdürü Songül Ekici de Minik çocuklarımıza postanede yapılan işleri göstererek anlattık. Mektup ne demek, nasıl taşınır, nasıl alıcılarına gönderilir, onlarla ilgili kısa bilgiler verdik. Onların sevdiklerine gönderdikleri mektupları aldık diye konuştu.