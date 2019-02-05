(Görüntülü) Öğrenci servis araçlarına ceza yağdı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci yarısının başlaması nedeniyle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin çeşitli noktalarında okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde toplam 12 araç sürücüsüne çeşitli usulsüzlükler nedeniyle toplam 5 bin 528 TL para cezası kesildi.

Polis ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki 6 farklı noktada servis araçlarını durdurarak, sürücülerin ve araçların çeşitli evraklarını kontrol etti. Trafik polisleri, okul servis araçlarına binerek öğrencilerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti. Toplam 20 polisten oluşan 10 ekibin, 06.00 - 15.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği uygulama kapsamında, 155 servis aracı denetlendi. 3 araç sahibine muayenesiz araç kullanmaktan 705 lira, 2 araç sahibine yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 2 bin lira, 3 araç sürücüsüne servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymamaktan 705 lira, 2 araç sürücüsüne mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan araç kullanmaktan 1234 lira, 2 araç sürücüsüne yolcu tedbiri güvenliği ile ilgili tedbirleri almamaktan 884 lira olmak üzere toplam 5 bin 528 lira idari para cezası verildi.

Servis şoförleri ise uygulamalardan memnun olduklarını ifade ederek, denetimlerin sıklaştırılması, öğrenci servis şoförlüğünün herkes tarafından yapılmaması gerektiğini belirtti.