(Görüntülü) Oğlak, kalbi ve iç organları dışarıda dünyaya geldi

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iç organları vücudunun dışında olan oğlak, sezaryenle alındı. Başı ve bacakları gelişen, dünyaya geldiğinde kalbi çalışan oğlak bir süre sonra öldü. Veteriner Ali Tarık Tepe, meslek hayatında ikinci kez karşılaştığı vakanın 'Schistosoma reflexum' olduğunu söyledi. Gazipaşa'da veteriner Ali Tarık Tepe, gebe keçi için Aydıncık Mahallesi'ne gitti. Normal yöntemlerle mümkün olmayan doğum sezaryenle gerçekleştirildiğinde, eşine az rastlanır bir durum ortaya çıktı. Baş kısmıyla ön ve arka bacakları gelişen oğlak, göğüs kısmı oluşmadığı için iç organları dışarıda olacak şekilde keçinin karnından alındı. Doğduğunda kalbi çalışan ve yaşam belirtisi gösteren oğlak, bir süre sonra öldü. Oğlağın iç organlarının dışarıda olduğunu görenler şaşkınlık yaşadı. Veteriner Ali Tarık Tepe, Aydıncık Mahallesi'nde oturan Halil Doğan'ın gebe keçi için kendisini çağırdığını söyleyerek, "Keçi olduğu için rahat doğumunu yaptırmak mümkün değildi. Çünkü 4 ayağı birden dışarıya geliyordu. Onu reddetmek istedim ama mümkün olmadığı için operasyona karar verdik. Sezaryen operasyonu yaptık. Açınca gördüm ki hayvanın organları dışarıda. Buna 'anomali' deriz. Tıbbi olarak da 'Schistosoma reflexum.' Kan yakınlığı, fetal dönemde yani yavrunun gelişimi döneminde annede ve yavruda meydana gelen hastalıklar, beslenme bozuklukları ve çevresel faktörler yüzünden meydana gelebilir. Çok nadir görülen vakalardan birisidir. Bu, bütün canlılarda olabilir. Sığırlarda, koyunlarda, keçilerde, kedilerde, köpeklerde hatta insanlarda. Doğumu güçtür, kesinlikle sezaryenle alınır. Şu anda anne gayet sağlıklı. Yavru doğduğu esnada kalbi atıyordu ve organları yaşar vaziyetteydi. Belli bir süre sonra organlar dış ortamda olduğu için kurur ve yavru ölür. Onun yaşaması mümkün değildi. Anne sağlıklı, kontrolünü de yaptım" dedi.