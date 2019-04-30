(Görüntülü) Ödüllü çevreciden yeni başkana çöp hediyesi

MARMARİS'te yaşayan ve 28 yıldır teknesiyle çöp toplayan ödüllü çevreci İmdat Avcı ve eşi Yıldız Avcı, Belediye Başkanı seçilen Mehmet Oktay’a tebrik ziyaretinde bulundu. Avcı çifti elinde iki torba çöp ile ziyarete gelirken, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre konusunda duyarlılık yaratmayı amaçladıklarını belirtti. Muğla Valiliği tarafından 3 yıl üst üste 'yılın gönüllü çevrecisi' seçilen İmdat Avcı, eşi Yıldız Avcı ile birlikte Marmaris Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Oktay'a tebrik ziyareti gerçekleştirdi. 28 yıldır Özgür isimli teknesiyle koylarda çöp toplayan Avcı çifti Büyükşehir Belediye başkanlıklarını kazanan CHP'li başkanların fotoğraflarının bulunduğu 2 torba çöple makama geldi. Avcı çevre konusunda duyarlılık ve farkındalık yaratmak amacıyla topladığı çöpleri Oktay'a hediye etti. İmdat Avcı, "Herkes çelenk ve çiçek getiriyor. Ben de temiz Marmaris ve dünya için mesaj vermek istedim. İçinde 20 dakikada koylardan topladığım iki büyük boy poşeti dolduracak çöpleri getirdim. Üzerinde Büyükşehir Belediye başkanlarının fotoğrafı var. Yeni göreve gelen CHP'li başkanlardan, çevre konusunda duyarlı olmalarını rica ediyorum. Gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmalıyız. Özellikle Marmaris'te turizm yapıyoruz. Deniz ve doğamız çok önemli. El birliği ile korumalıyız" dedi. Başkan Oktay ise "Yönetim olarak ailecek nasıl çevre duyarlılığı gösterdiğinizi çok iyi biliyoruz. Daha temiz bir Marmaris için el birliği içinde çalışacağız. Gece-gündüz beni sürekli arayabilirsin. Gerekirse kendim gelir ailenle beraber temizlik yaparım. Yeter ki cennet Marmaris temiz kalsın ve duyarlılık artsın" dedi. Avcı ailesi, ikram ve görüşmeler sonrası hatıra fotoğrafı çektirerek belediyeden ayrıldı. Hediye edilen çöpler ise katı atık tesisine götürüldü.