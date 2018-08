(Görüntülü) Ödemiş'te kestane şekerine alınan coğrafi işaret, Bursa'nın önünü kesmiş -3

İZMİR'in tescilli tatlısı unvanına sahip olan Bozdağ kestane şekerine, 18 yıl önce 'mahreç' türü ile coğrafi işaret tescili alan firmanın kurucusu ve sahibi Ender Özcan, böylelikle Ödemiş kestanesini kullanarak herhangi bir bölgenin kestane şekeri üretimi yapmasını engellemiş olduklarını söyledi.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Turkey Home' ditijal tanıtım bülteninde Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi Aysu Altaş'ın makalesinde Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verileri incelendiğinde coğrafi işaret almış kestane şekerinin Bursa'ya değil İzmir'in Ödemiş ilçesine ait olan Bozdağ kestane şekeri olduğu görülmektedir" denildi. Bakanlığın özel ekindeki bu makalenin ulusal basında da haber olarak yer alması, Ödemiş'te sevinçle karşılandı. Bozdağ kestane şekerine 16 Ağustos 1999 tarihinde coğrafi işaret almak için ilk başvuruyu yapan bir şekerleme firmasının (Bozdağ İtimat Şekerleme Meşrubat İmalat ve Pazarlama Şirketi) kurucusu ve sahibi Ender Özcan, Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş ile birlikte bu konuda basın açıklaması yaptı. Ödemiş Ticaret Odası'ndaki basın açıklamasında konuşan Ender Özcan, 1994 yılında babası ve bir ortağı ile kurdukları firma ile kestane şekeri üretimine başladıklarını belirtip, "Uzun senelerdir de kestaneyi hammadde olarak işleyip satıyoruz. Bölgemiz kestane açısından dünyada 3'üncü Avrupa'da ise 1'inci sırada geliyor. Türkiye'de kestanenin yüzde 65'i Ödemiş ve yöresinde yetiştiriliyor. 27 çeşit kestane türünün sadece 3'ünden kestane şekeri yapılıyor. Kestane şekerinin de yaklaşık yüzde 80'i Ödemiş bölgemizden temin ediliyor. Firma olarak, 'Öncelikle değerlerimizi koruma altına almayız' diyerek, 1999 yılında coğrafi işaret tescil belgesi almak için ilk müraacatımızı yaptık. Türk Patent Enstitüsü'nün incelemeleri sonucunda, aynı yıl 25 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanıp, 25 Aralık 2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu belge bize verildi. Bu belge ile kestane şekeri kestanesinin hammadesinin anavatanının, Ödemiş olduğunu tescillemiş olduk. Bu çok önemliydi bizim için. Ödemiş kestanesini kullanarak herhangi bir bölgenin kestane şekeri üretimi yapmasında engellemiş olduk" dedi.Coğrafi işaret belgesi almanın faydasını ilk olarak 2003 yılında Türkiye, Fransa, Portekiz'in katılımı ile Akdeniz Kestane Toplantısı'nı düzenleyerek gördüklerini belirten Özcan, bunu bir yıl sonra da Fransa'da gerçekleştirilen daha fazla ülkenin katılımıyla yapılan toplantının takip ettiğini kaydetti."BOZDAĞ KESTANE ŞEKERİNİN COĞRAFİ İŞARETİ ALMIŞ OLMASI SEVİNDİRİCİ"Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, 2016 yılının Aralık ayında göreve geldiklerinde ellerindeki coğrafi ürünleri değerlendirmeye başladıklarına dikkati çekip, "Bu çalışmalar sırasında kestane şekerinin coğrafi işaret tescilin alınmış olduğunu gördük. Hemen söz konusu firmanın sahibi Ender Bey'i arayıp, kutladım. Coğrafi işaretin korunması, devam ettirilmesiyle ilgili de yanlarında olduğumuzu ve bizden her zaman destek alabileceklerini söyledim. Bölgemiz birçok türde Türkiye'nin en fazla ürün yetiştiren yeridir. Dünyanın en verimli 3'üncü ovası Küçük Menderes Ovası'dır. Patateste de Ticaret Borsası, elinde bulundurduğu coğrafi işarete sahiptir. Bunun yanında bizim de özellikle göreve geldikten sonra yeni coğrafi işaret ve garanti marka başvurularımız var. Bunlar Ödemiş teneke tulumu, Ödemiş tulum loru, çekişte zeytinyağıdır. Şu an yeni çalışmalarımızda Çavuşdağ kuru fasulyesi, Ödemiş kebabı ve Ödemiş pidesi konularındadır. Ayrıca stratejik planımızda her sene 3 coğrafi işaret alma planımız var. Bozdağ kestane şekerinin coğrafi işareti almış olması Ödemiş Ticaret Odası olarak bizi sevindiren bir konudur. Kestane şekeri üretiminde kullanılan kestanelerin çok büyük bir kısmı Ödemiş'te üretilmektedir. Bölgemizde ortalama yıllık 65 bin ton ile 75 bin ton arasında kestane üretilmektedir" diye konuştu.