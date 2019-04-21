(Görüntülü) Nusaybin’de sel; evler su altına kaldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sağanak yağışın sele dönüşmesi ile birçok evi su bastı.



Nusaybin'de öğle saatlerinde sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Mahallesi'ndeki Rezan Sokak'ta sağanak yağışla oluşan sel, birçok evin su altında kalmasına neden oldu. Nusaybin Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu. Belediye ekipleri selin meydana geldiği Rezan Sokak ve ilçenin birçok bölgesine suyun tahliye edilmesi için yönlendirildi. İş makinesiyle rögar kapakları açan ekipler, su dolan bodrum katlara dalgıç motoru yerleştirerek evlerden su tahliye çalışması başlattı.