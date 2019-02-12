(Görüntülü) Nusaybin'de terör mağdurları için yapılan ev ve iş yerleri için kura

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında mağdur olan aileler için TOKİ tarafından yapılan 476 konut ve 12 iş yerinin hak sahipleri, kurayla belirlendi.

Nusaybin ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendek ve oluşturulan barikatların yıkımı için güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda, terör mağduru olan aileler için TOKİ tarafından konut ve iş yerleri inşa edildi. Yapımı tamamlanan 476 konut ve 12 iş yeri için kura çekimi düzenlendi. Nusaybin Belediyesi Mitanni Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurada konut ve iş yerlerinin hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Kura çekimine Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağırakçe de katıldı.