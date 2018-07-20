Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, polis tarafından asayiş uygulaması yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin giriş olan Nurdağı-Gaziantep ile Nurdağı-Kahramanmaraş güzergâhlarında eş zamanlı uygulama başlattı. Uygulama kapsamında polisler, şüpheli gördüğü kişileri durdurup araçları aradı, içindekileri kimlik kontrolünden geçirdi. Yaklaşık 2 saat süren denetimde suç unsuruna rastlanmadı.
(Görüntülü) Nurdağı'nda polislerden denetim
Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, polis tarafından asayiş uygulaması yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin giriş olan Nurdağı-Gaziantep ile Nurdağı-Kahramanmaraş güzergâhlarında eş zamanlı...
20 Temmuz 2018 Cuma 15:13
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