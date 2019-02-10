Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve milli takım açıklaması
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve...
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı:...
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' füze tatbikatına hazırlanıyor
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı'...
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...

(Görüntülü) Numan Kurtulmuş, Hatay Arkeoloji Müzesi'ni gezdi

Hüseyin BOZOK/HATAY, () - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, dünyanın ikinci büyük mozaik sergileme alanına sahip Hatay Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Kentte dün bir dizi programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş,...

Hüseyin BOZOK/HATAY, () - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, dünyanın ikinci büyük mozaik sergileme alanına sahip Hatay Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Kentte dün bir dizi programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde bulunan eserleri inceledi. Kurtulmuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan müzede sergilenen eserlerle ilgili bilgi aldı. Müze gezisinde Kurtulmuş'a ailesi ile Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı İbrahim Güler eşlik etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, müze ziyaretinin ardından Antakya Ulu Cami'de öğle namazını kıldıktan sonra geçtiği Kırıkhan ve İskenderun ilçelerindeki programlarına katıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328