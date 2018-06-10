(Görüntülü) Numan Kurtulmuş: 24 Haziran Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimidir

İSTANBUL,()-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Başakşehir Belediyesinin düzenlediği iftar programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “24 Haziran Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimidir” dedi. Ramazan ayı vesilesiyle on binlerce mahalle sakinini, sokak iftarlarında bir araya getiren Başakşehir Belediyesi, bereket sofralarının en büyüğünü 30 bin kişinin katılımıyla Sular Vadisi’nde kurdu.





“BU SEÇİM CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİDİR”





İftara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, 24 Haziran seçimlerine değindi. Numan Kurtulmuş, “Cenab-ı Allah bizleri de, bütün mazlum milletlerin elinden tutabilecek güç, kuvvet ve fazilet versin. Bu ramazanın hemen ardından bayramla birlikte, 24 Haziran seçimleri için sandıklara gideceğiz ve oy kullanacağız. Bu seçim Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimidir. Çünkü bu seçimde sadece kimin cumhurbaşkanı olacağına ya da sadece kimlerin milletvekili olacağına karar vermeyeceğiz. Bu seçimde Türkiye’nin yeni sisteminin ilk uygulamasını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.





Kurtulmuş, “Bu sadece bir seçim değil, Türkiye’nin aynı zamanda bundan sonraki yönelişinin, bundan sonraki gidişatının da belirlenmesidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.





Sular Vadisi’nde gerçekleşen iftar yemeğinde vatandaşlar hep birlikte okunan ezanla oruçlarını açtı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun ev sahipliğinde aynı iftar sofrasında buluşan Başakşehirliler, hem birlikte iftar yapmanın hem de komşularıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.





“BİRLİKTELİĞİMİZİ BU SOFRALARDA HER BERABER GÖSTERDİK”





Programda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, “Bugün çok önemli ve güzel bir gün. Bu birlikteliği bu sofralarda hep beraber gösterdik. Çok güzel bir katılım oldu. Bu katılımla birlikte sofralarda çok güzel tanışıklıklar be birliktelikler kurduk. İnşallah bu beraberliğimiz, bu sevgimiz ömür boyu daim olsun” dedi.