(Görüntülü) Nineler torunlarıyla yaptıkları yöresel yemekleri yarıştırdı

İSTANBUL, () - "Yerli Malı Haftası"na özel düzenlenen "Hamarat Nineler Yarışıyor" adlı programda Esenlerli 17 nine, baklavadan böreğe, keteden içli köfteye, mantıdan katmere kadar yaptıkları yöresel lezzetlerle yarıştı.





Dere Torun Yaşam Merkezi’nde düzenlenen yarışmada nineler, torunlarıyla birlikte baklavadan böreğe, keteden içli köfteye, mantıdan katmere kadar yaptıkları Türk mutfağından geleneksel lezzetlerin tarifini ve tarihini anlattı. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, internet fenomeni Eray Kılıç ve Emre Koşapınar yer aldı. Yemekleri tek tek tadan jüri üyeleri puanlama yaparak birinciyi ve ikinciyi belirledi.Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yarışmacılara başarılar dileyerek yöresel lezzetleri tanıttı.





TORUNLAR VE NİNELER YARIŞTI





Torunuyla birlikte Sivas yöresinin Sıkma Köfte tarifi veren Parlak Yaman, torunuyla birlikte yemek yapmanın çok keyifli olduğunu söyledi. Yaman, torununun “Yemeğe ben de katkı yapayım da birinci olalım dediğini” sözlerine ekledi. Islama tarifi veren Hüsniye Özdemir ise, Dede-Torun Merkezi’ne torunlarını getirerek keyifli vakit geçirdiğini belirtti. Tokat yöresine ait Bat yemeğinin nasıl yapıldığını anlatan Fatma Doğan, torunlarıyla yemek yapmanın çok keyifli olduğunu aktardı.





“YÖRESEL LEZZETLER YAZILI KAYIT ALTINA ALINMALI”





Jüri Üyesi TÜREG Başkanı Ramazan Bingöl, Türk mutfağının dünyanın en zengin mutfaklardan biri olduğunu söyledi. Bingöl, yöresel yemeklerin gelecek nesillere aktarılması için yazılı olarak kayıt altına alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.





Birinci ve ikinciye ödüllerinin teslim edilmesiyle devam eden program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.