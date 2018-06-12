Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), () - ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde görev yapan Özel Harekât polis çifti nikâhlarını üniformalarıyla kıydırdı. Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda polis memuru olarak görev yapan Ebru Kaya ve Hasan Kuğu, gelecek ay yapmayı planladıkları düğün öncesi nikâh kıydırdı. Gölbaşı'nda bir düğün salonunda düzenlenen törene, çiftin aileleri ve mesai arkadaşları katıldı. Genç çift gibi şahitleri de nikah törenine üniformalarıyla katıldı. Çiftin nikâhını Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay kıydı. Başkan Duruay, "Bu sevginiz bu saygınız hiç eksilmesin, aksice artarak devem etsin. Her iki cihanda da mesut bahtiyar etsinö dedi.
(Görüntülü) Nikâh törenine üniformaları ile geldiler
Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), () - ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde görev yapan Özel Harekât polis çifti nikâhlarını üniformalarıyla kıydırdı. Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda polis memuru olarak görev yapan Ebru Kaya ve Hasan...
12 Haziran 2018 Salı 17:23
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