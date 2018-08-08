(Görüntülü) Nikah salonlarında 08.08.2018 heyecanı

DİYARBAKIR'da, evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen birçok çift, takvim yapraklarının 08.08.2018 olduğu bugün nikah dairelerine başvurarak nikahlarını gerçekleştirdi. Nikah tarihini bugün olarak öncesinde belirleyen ve bugün nikah kıyan Mine - Yılmaz Çevik çifti, "Aylar öncesinden çok yoğundu ama ayarlayabildik. Güzel ve anlamlı bir tarih olduğu için bugünü seçtik. Çok mutluyuz"dediler. Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'na gelen çiftler, Ağustos ayı sıcaklığına aldırış etmeden evlilik tarihlerinin özel bir gün olması için takvim yapraklarının 08.08.2018 tarihini gösterdiği bugün nikahlarını kıyarak boyu mutluluk için 'evet' dedi. Kendilerine uğur getirmesi ve unutamayacakları bir gün olması için bu tarihi seçtiklerini belirten ve aylar önce bu gün için tarih alan çiftler, 5 dakikada bir kıyılan nikah için sıra bekledi.Mutluluklarını özel bir günle daha da anlamlı kılmak istediklerini söyleyen çiçeği burnunda çift Mine- Yılmaz Çevik çifti, "Aylar öncesinden çok yoğundu ama ayarlayabildik. Güzel ve anlamlı bir tarih olduğu için bugünü seçtik. Çok mutluyuz" diye konuştu. "KUŞADASI'NDAYKEN TARİHİ AYARLADIK" Mehmet- Ayla Bulut isimli çift ise, özel bir tarihte dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gelin Ayla Bulut, özellikle bu tarihi çok istediklerini ifade ederek, "Şans getireceğine inandık. İnşallah şans getirir, Aylar öncesinden bayağı uğraştım. Ben Kuşadası'nda oturuyorum. Zor oldu ama zoru başardık"dedi.