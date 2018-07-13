(Görüntülü) Nihat Doğan savunma yaptı: Necati Şaşmaz FETÖ'cüdür demedim

Yüksel KOÇ / İstanbul - İSTANBUL'da bir televizyon kanalında "Kurtlar Vadisi Darbe" filmi ve diziye ilişkin açıklamaları nedeniyle hakkında, "İftira" ve "Hakaret" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Nihat Doğan'in aralarında yer aldığı 5 kişinin yargınlanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Necati Şaşmaz katılmadı. Şaşmaz'ın avukatları tarafından temsil edildiği duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Nihat Doğan ile avukatı katıldı. Kimlik tespiti yapılan Nihat Doğan, aylık gelirinin 5 bin TL olduğunu söyledi. Savunmasını yapan Nihat Doğan, 15 Temmuz darbe girişiminden 15 gün sonra Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Pana Film tarafından Kurtlar Vadisi Darbe isminin satın alındığına ilişkin haberlerin yayınlandığını belirterek, "Ulusal, yazılı, görsel medyada bu konu zaten sonuna kadar irdelendi ve işlendi. Biz de Beyaz TV'de yapmış olduğumuz programda yorumcu olarak şüphelerimiz noktasında kendilerine bir kaç soru yönelttik. Zaten yöneltmiş olduğumuz sorular da basında, medyada sorulan sorulardı" dedi. 'NECATİ ŞAŞMAZ FETÖ'CÜDÜR DEMEDİM' Müşteki Necati Şaşmaz'ı tanımadığını söyleyen Nihat Doğan, "Kendisi ile hiçbir husumetim de yoktur. Yapmış olduğum eleştirilerin tamamı yapım firmasının eylemi idi. Neticede Kurtlar Vadisi Darbe ismini Necati Bey'in kendisi değil, yapım şirketi satın almıştır. Buradaki konu da aslında Necati Bey'i değil yapımcıyı bağlar. Bizler de milli, vatanperver bir sanatçı duyarlılığı ile üzerimize düşen görevi yapma noktasında kendi kapımızın önünü süpürme, temizleme noktasında bulunduğumuz görevde mücadele verdik, mücadele vermeye de devam edeceğiz. Ben asla Necati Şaşmaz FETÖ'cüdür demedim. Necati Şaşmaz vatan hainidir hiç demedim. Son olarak söyleyeceğim şudur ki; Necati Şaşmaz, gördüğümüz, filmlerini izlediğimiz kadarı ile de milli şuurun topluma empoze edilmesi noktasında da zaman zaman önemli bir misyon üstlenmiştir. Beraatimi talep ediyorum" dedi. İddianameye konu programın yayınlandığı dönemde Beyaz TV'de aylık 10 bin TL ile ücretli yorumcu olarak çalıştığını söyleyen Nihat Doğan, "Programın konu başlıkları yapımcı tarafından belirleniyordu. Ben ve iki gazeteci arkadaşım düşünce özgürlüğü kapsamında fikirlerimizi dile getiriyorduk" dedi. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beyaz TV'de yayınlanan ve şüpheli Nihat Doğan'ın yorumcu olarak bulunduğu programda Kurtlar Vadisi Darbe isimli film hakkında bazı ifadeler kullanıldığı, bu ifadeler üzerine müştekiler Pana Film ile Necati Şaşmaz tarafından şikayette bulunulduğu belirtiliyor. Kurtlar Vadisi Darbe isminin patent başvurusunun Mayıs 2016 tarihinde yapıldığı, ardından 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı, Nihat Doğan'ın programda buna ilişkin müştekiler hakkında bazı yorumlarda bulunduğu, dizinin de 159. bölümüne ilişkin eleştiriler yaptığı bilgisine yer verilen iddianamede, yorumcu Nihat Doğan, programın diğer yorumcuları, yapımcısı ve editörleri olan Ömür Varol, Gülşah Saraçoğlu, Bircan İpek ve Cihad Zembat'ın "İftira" ve "Hakaret" suçlarından 1 yıl 9 ay 15 günden 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.