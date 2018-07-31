(Görüntülü) Niğde’de fasulye hasadı başladı

TÜRKİYE’de fasulye üretiminde 3’üncü sırada yer alan Niğde’de hasat başladı.



Merkeze bağlı Karaatlı Kasabası’nda Çiftçi Sefa Sönmez’e ait fasulye tarlasında Türkiye’nin ilk fasulye hasadı gerçekleştirildi. Niğde Ziraat Odası Genel Sekreteri İbrahim Uygun, fasulye üretiminde Niğde’nin söz sahibi olduğunu söyledi. Türkiye'de fasulye üretiminde Niğde’nin 3’üncü sırada yer aldığını belirten Uygun, “Fasulyenin ilk hasadı Karaatlı kasabasında başladı. Yaklaşık olarak Niğde genelinde 93 bin dekar alanda üretim gerçekleşiyor. 34 bin ton bir rekolte beklemekteyiz. Geçen yıl 80 bin dekar alanda yaklaşık 25- 28 bin ton civarında bir üretimimiz vardı. Geçen yıl ortalama olarak rekolte yüksekti, bu yıl yağışlardan dolayı rekolteden düşüklük bekliyoruz. Geçen sene fasulye 3,5 TL’den alıcı bulsa da sonradan 2,80 TL’ye geriledi. Ortalama 3 liradan bir alıcı buldu. Bu yılda çiftçimizin umudu 3,5 TL ile 4 TL arasında pazar piyasasının oluşmasını umut ediyor. 2017 TÜİK verilerine göre Niğde üretimde 3’üncü sırada yer aldı. Bu yıl da tahminlere göre 2 veya yine 3’üncü sırada yer alacağını umut ediyoruz” dedi.



Çiftçi Sefa Sönmez ise, “100 dekarlık alana kuru fasulye ekimi yaptım. Erken ekim yaptığım için hasat da ona göte erken oldu. Yaklaşık dekara 350 kilo verim bekliyoruz. Maliyetlerimiz kilo hesabı olarak 2,5 TL ile 3,5 TL’yi buluyor. Geçen sene dekardan 450 kilo civarında verim aldık. Bu sene biraz düştü. Fiyatlarda çiftçiler olarak 4 lira gibi bir beklentimiz var. Piyasalar nasıl olur, tam bilemiyoruz” diye konuştu.