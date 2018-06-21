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(Görüntülü) Niğde'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

NİĞDE’de akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, kent merkezinde etkili oldu. Sele dönüşen yağmur nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanan vatandaşlar, esnafın tahtadan oluşturduğu köprüyle hedeflerine ulaştı. Sabah normal...

NİĞDE’de akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, kent merkezinde etkili oldu. Sele dönüşen yağmur nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanan vatandaşlar, esnafın tahtadan oluşturduğu köprüyle hedeflerine ulaştı.

Sabah normal seyrinde giden hava sıcaklıkları, akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Kent merkezinde aniden başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalan vatandaşlar, otobüs duraklarında bekledi. Kimi vatandaşlar suya aldırmadan geçerken, kimileri ise çocuklarını kucağında taşıdı. Yaklaşık 30 dakika durmaksızın yağan yağmurdan sonra oluşan sel sularından karşıya geçemeyen vatandaşlara bir esnaf, tahta koydu. Suda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar tahta köprüyü kullandı.

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