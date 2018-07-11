(Görüntülü) Niğde Belediyesi GES projesiyle ayda 100 bin TL gelir elde ediyor



Ali KADI NİĞDE,()

NİĞDE Belediyesi tarafından kurulan Güneş Enerji Sistesi (GES), 999 kWe güce sahip proje ile aylık 100 bin TL gelir elde ediyor.



Sarıköprü mevkiine kurulan Güneş Enerji santralinde 4 bin 400 panel ile elde edilen enerji özel şirketlere satılarak belediyeye gelir olarak aktarılıyor. Lisansız olarak 1 megawatt ile kurulan Enerji Santralini, belediyenin hakkı olan 5 megawatta kadar çıkarıp yeni santraller kuracaklarını ifade eden Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Yatırımımız enerji santrali ama güneş enerjisiyle çalışan bir sistem kısa adı GES diye tabir ettiğimiz bu sistemleri lisanssız olarak sadece belediyelere tahsis etti TEİAŞ. Bizde Niğde Belediyesi olarak bu tahsisi duyar duymaz hemen faaliyete geçtik. İlk etapta 1 megavat olan bu panelleri faaliyete geçirdik. Aşağı yukarı 1.5 yıldır üzerinde çalışılıyor. Bugünkü değerlerle 5 milyon lira civarında belediyemizin kendi bütçesinden para harcadık. Amacımız sadece bu 1 megavat değil, 1 megavatı yaptıktan sonra biz tekrar 5 megavatı da lisanssız olarak kullanım hakkı elde ediyoruz. Bu yeni yaptıracağımız arıtma tesisini de 1 megavatlık güneş enerji sistemi kuracağız. Arkasından da yine 3 megavatlık enerji sistemi kurma hakkını kazanmış oluyoruz bu tesisi kurmakla dedi.



Çevre kirliliğinin önüne geçilmesinde önemli olduğunu vurgulayan Özkan, Artık hiçbir çevreyi kirletmeden ek yatırım yapmadan şu gördüğümüz enerji her ay 100 bin lira civarında bize gelir sağlayacak. Zaten biz enerjiyi de çok tüketen bir belediyeyiz. Cazibeli olmadığı için su pompalarıyla içme suyumuzun sağlanmasında çok enerji tüketiyoruz. O bakımdan enerjinin kıymetini Niğde Belediyesi olacak çok iyi biliyoruz. Yatırımlarımızı da o yönde gayet çabuk olarak yapıyoruz. Bu güneş enerjisiyle çalışan elektrik santralimiz Niğde?mize, Niğde Belediyemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.