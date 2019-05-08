(Görüntülü) Nevşehir'de TOKİ konutları için kura çekimi yapıldı

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan bin 2 adet konutun hak sahipleri, kura çekilerek belirlendi. TOKİ ile Nevşehir Belediyesi işbirliğinde Beddik Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen, 2+1 ve 3+1 tipi olmak üzere toplamda bin 2 konut için bin 900 kişi başvuruda bulundu. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, hak sahiplerinin belirlenmesi için Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda kura çekilişi yapıldı. Törene, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Ev sahibi olmak için başvuruda bulunanlar, kura çekilişini heyecanla izledi. Noter eşliğinde gerçekleşen çekilişte ev sahibi olanlar, büyük mutluluk yaşarken bazı vatandaşlar gözyaşı döktü. 'HEPİNİZDE ÖDEME KOLAYLIĞI VERSİN' Törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte yeni yaşam alanı oluşturduklarını söyledi. Vatandaşların ev sahibi olacak olmasında dolayı mutlu olduklarını söyleyen Başkan Arı, "Onların bir yuvaya kavuşması bizleri son derece mutlu edecektir. Allah hepinize ödeme kolaylığı versin. Sosyal konut projeleriyle Türkiye'nin birçok şehrinde vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ ve projenin mimarı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. İlk defa ev sahibi olduğunu belirten Hatice Körükçü, "Engelli bir oğlum var ve onunla birlikte yaşıyorum. Eşimden ayrıldım. Oğlumla birlikte evin çıkmasıyla çok mutlu olduk" dedi. Emekli Osman Uslu (65) ilk defa ev sahibi olduğunu ve çok mutu olduğunu ifade etti. Hasan Zengin (62) ise, "37 yaşında bir çocuğum var. Onu evlendireceğim. Evim olmadığı için oğlumu evlendirmeye teşebbüse geçemedim. Çok şükür kısmetimiz varmış. İnşallah ödemesini de nasip eder. Hastanede yatıyordum, kura çekilişi olunca doktordan izin alarak çıktım. Kura çekiminden sonra tekrar hastaneye gideceğim" dedi.