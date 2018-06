(Görüntülü) NEUIslanders ekibi RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası şampiyonu oldu

LEFKOŞA, () - YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) 3D Laboratuarında mekanik ve elektronik tasarımlarının yapıldığı ve yapay zeka kodlamalarının tamamen üniversite tarafından geliştirildiği Robot Futbol Takımı NEUIslanders, bu yıl Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda Dünya Şampiyonu oldu. Şampiyonlukla ilgili konuşan YDÜ Robotik Laboratuar Kaptanı Ersin Aytaç, “Beynimizin bir limiti yoktur, 'biz başarabiliriz' dedik ve sadece çok çalıştık” dedi.





Dünyanın en prestijli robot futbol turnuvası olarak bilinen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’na katılan NEUIslanders, 17 takımı geride bırakıp namağlup şampiyon oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen dünya kupasına katılım hakkı elde eden tek Türk takımı olma özelliği taşıyan takım, dünya kupasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.





DÜNYADAN 17 FARKLI TAKIM YARIŞTI





2018 yılında Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Robocup 2018 Robotlararası Dünya Kupası’nda Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen üniversitelerinden olan Harvard Üniversitesi & Massachusettes Institue of Technology, Georgia Institute of Technology, Carniege Mellon Üniversitesi; Almanya’dan Baden-Württemberg Cooperate State Üniversitesi; Brezilya’dan Centro Universitario da FEI ve Instituto Militar de Engenharia; Fransa’dan Bordeaux Üniversitesi; Kanada’dan University of British Columbia ile Laval Üniversitesi; Japonya’dan Toyota National College of Technology; İran’dan Tahran Üniversitesi; Çin’den Zheijang Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri yarıştı.





“KENDİMİZE BİR LİMİT KOYMADIK”





Ortaya çıkan sonucun 10 senedir 7 gün 24 saat, 360 gün çalışan bir laboratuarın eseri olduğunu söyleyen YDÜ Robotik Laboratuar Kaptanı Ersin Aytaç, “Bizler hiçbir zaman için kendimize bir limit koymadık. Evet küçük bir adadayız, ambargolar var üzerimizde ama üniversitemizin kurucusu Suat Günsel’in dediği gibi, ‘adada kıtalı gibi yaşamak’ hedefi üzerinden geliyoruz. Biz hiçbir zaman kendi üzerimizde bir limitasyon hissetmedik. Beynimizin bir limiti yoktur, biz başarabiliriz dedik ve sadece çok çalıştık” dedi.





“SONUCU BİLİYORDUK”





Bu işi 7 senedir yaptıklarını belirten Kaptan Aytaç, “Ben böyle şeylere biraz takılırım, Türk Milli Takımı tarihinde 3 defa Dünya Kupası’na gitme hakkı elde etmiştir. Biz 7 defa üst üste Dünya Kupası oynadık. O yüzden diyorum ki tarihteki en başarılı futbol takımı biziz. Sadece ön elemeleri geçmek bile çok büyük bir başarıydı. Ki ön elemeleri geçmek demek bizim için bir akademik makale yayımlayıp ondan sonra bunun videosunu çekip kanıtlamaktı. Evet çok büyük üniversiteler, çok büyük ülkeler vardı. Ama bir farkımız yoktu. Hatta biz onlardan her sene bir adım öteye gittiğimizin farkındaydık. Bu sene de yola dünya şampiyonluğu için çıktık. Az çok biliyorduk sonucu. En kötü ihtimalle ikinci oluruz diyorduk. Hedefimize ulaştık açıkçası” şeklinde konuştu.





“BİZLER ROBOTLARIMIZI KENDİMİZ YAPIYORUZ”





Döndükten sonra sadece bir gün dinlendiklerini ve tekrardan işin başına döndüklerini belirten Aytaç, “Bir hedefe ulaşmak için bu kadar çok çalıştıysak, o koltuğu korumamız için daha çok çalışmamız lazım, bundan eminiz. Buradaki en önemli nokta, bizler robotlarımızı kendimiz yapıyoruz. Yapay zeka, devamındaki bütün elektronik devreler ve bütün mekanik dizayn da bizim. Biz bu laboratuvara ilk defa giren öğrencilere, ‘bozmaktan korkma zaten biz yaptık’ deriz. Onun için her şeyi bize ait olan robotlarla, dünyanın en büyük ülke ve üniversitelerine kafa tutup onlardan çok daha iyi bir derecede bitirmek bizim için en büyük gururdur açıkçası” dedi.





“ÇOK FARKLI ALANLARDA ÇALIŞIYORUZ”





Bu işin 11 projeden sadece bir tanesi olduğunu vurgulayan Kaptan Aytaç,”Çok farklı alanlarda özellikle 3 boyutlu yazıcı ve sağlık alanıyla ilgili çok daha ciddi çalışmalarımız var. Bunları da akademik makaleler olarak yayımlıyoruz” şeklinde konuştu.





“ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”





İnovasyon merkezini de üniversite ile aynı hızda büyüttüklerini dile getiren İnovasyon Merkezi Başkanı Ahmet Çağman, “Robotlar, burada ürettiğimiz bir proje sadece. Ama bunun yanında alternatif enerjiyle de bayağı uğraşıyoruz. Tıp fakültemizin çok yakınımızda olması sebebiyle doktorlarla projelerimiz var. Üniversite olarak biz büyük bir heyecan duyuyoruz. Üst yönetim de bizimle beraber aynı heyecanı paylaştığı için bu noktadayız. Üniversitenin desteği kesilmediği sürece de biz burada üretmeye devam edeceğiz” dedi.





YILLAR SONRA GELEN BİRİNCİLİK





Kurulduğu günden itibaren Dünya Robotlararası Futbol Şampiyonasına katılma hakkı elde eden NEUIslanders 2012 Meksika, 2013 Hollanda, 2014 Brezilya, 2015 Çin, 2016 Almanya, ve 2017 Japonya’da düzenlenen Robotlarası Dünya Futbol Kupası’nda yer aldı. Futbolcu robotlar katıldıkları bu turnuvalarda, 2016 yılında Avrupa 3’üncüsü, 2017 yılında dünya 9’uncusu olma başarısını gösterirken 2018 yılında da Dünya Şampiyonlu oldu.





EL YAPIMI OLARAK ÜRETİLDİLER





8 robottan oluşan YDÜ Robot Futbol Takımı NEUIslanders’ın, tüm mekanik ve elektronik tasarımları ile yapay zeka kodlamaları tamamen YDÜ’nün araştırma laboratuarlarında görevli mühendisler tarafından tasarlanarak üretildi. Her biri özel bir teknolojiyle el yapımı olarak üretilen futbolcu robotlar, üç boyutlu bir koordinasyon ve iletişim sistemiyle yönetiliyorlar.