(Görüntülü) Nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı bulundu

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, nesli tükenmekte olan yaralı halde balaban kuşu bulundu. Salihli Doğa Koruma Ve Milli Parklar Koruma Şefliği'ne teslim edilen kuş, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak. Sarıgöl'de çiftçilik yapan Zeki Buran (37), dün sabah evinin yakınında, komşuları ile birlikte yaralı olduğu için uçamayan balıkçılgiller familyasına ait balaban kuşu olduğunu farketti. Sağ kanadı kırık olan bitkin haldeki kuşu evine götüren Buran, yarayı temizledi. Balabanı kıymayla besleyen Buran, daha sonra Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Koruma Şefliği'ni aradı. Bugün Sarıgöl'e gelen görevliler, yaralı balabanı teslim aldı. Tedavi altına alınacak olan kuşun, tekrar uçup, kendi beslenmesini sağlayabilecek duruma gelmesi halinde doğal ortamına bırakılacağı bildirildi. Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Aktaş, balaban kuşlarının nesli azalmakta olan türler arasında olduğunu belirtip, "Tedavisi için gerekli birimlere teslim edildi. İnşallah bir an önce sağlığana kavuşur, eskisi gibi özgürce kanat çırpar" dedi.