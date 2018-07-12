(Görüntülü) Nesli tükenen böceklere 'otel' yaptılar

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova ilçesindeki Reşat Turhan Ortaokulu'nda eğitim gören yaklaşık 30 öğrenci, nesli tükenmekte olan böcek türlerine sahip çıkmak için 'böcek oteli' kurdu. Doğadan topladıkları malzemeleri kesip, parçalayan öğrenciler, okullarının bahçesinde birçok canlı türüne doğal yaşam alanı hazırladı. Bornova ilçesinde 760 öğrencinin eğitim gördüğü Reşat Turhan Ortaokulu'nda, nesli tükenmekte olan böceklere sahip çıkılması için 'böcek oteli' kuruldu. Daha önce de Almanya'nın koordinatörlüğünde, 2016- 2018 yıllarında sürdürülecek Erasmus kapsamında 'tarih, ekoloji, sanat, ekonomi ve gelecek' başlıkları altında çeşitli projeler hazırlayan öğrenciler, renkli hayvan barınaklarının ardından yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan böcek türleri için 'otel' projesi geliştirdi. Okul müdürü İbrahim Ergen ile proje koordinatörü Gülsüm Akkaya'nın öncülüğünde doğadan saman ve tahta parçaları toplayan yaklaşık 30 öğrenci, sayıları giderek, azalan böcek türlerinin yaşamını devam ettirmesi için doğal koruma alanı hazırladı. Okulun bahçesinde hazırlanan 'böcek oteli'nin, öğrencilerin yaratıcılığına ve kişisel gelişimine katkı sunduğunu anlatan Ergen, projenin; saman, tahta, ahşap ve taş gibi doğal malzemelerden hazırlandığını belirtti. Yaklaşık 30 öğrencinin projeye katkı sağladığını dile getiren Ergen, "Öğrencilerimize her canlının doğal yaşam alanlarının önemini kavratırken, bunu yaşayarak, öğrenmelerini istedik. Bu bilinci geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Proje öğrencilerimize öncelikli bir bakış açısı sunuyor. Böceklerin de besin zinciri içerisinde çok önemli yeri var. Çocuklarımız bunu içselleştirdi. Önemli kazanımlar elde ettiklerini düşünüyorum. Bundan sonraki yıllarda da okulumuzun bahçesinde belirli bir alan ayırarak birçok farklı canlıya yaşam alanı oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki öğretim yılında bu etkinliklere devam edeceğiz" dedi. BÖCEKLERLE EMPATİ Projede yer alan 8'inci sınıf öğrencisi Pelin Sarıkaya (13), yoğun olarak böcek ilacı kullanıldığına değinerek, "Tarım ilacı kullanımı böceklerin doğal ortamını bozuyor. Biz de onları doğal ortamında yaşatmak için 'böcek oteli' yaptık" dedi. Oteli tasarlarken, doğal malzeme kullandıklarını kaydeden 8'inci sınıf öğrencisi Aleyna Doğan (13) ise çevreden topladıkları dal, saman, taş gibi doğal malzemeleri tercih ettiklerini anlattı. 7'nci sınıf öğrencisi Sudenaz Özkan (11) da "Böceklerle bir empati kurdum. Biz insanlar nasıl rahat etmek istiyorsak böceklerin de otellerinde rahat etmelerini istedim. Gelecekte bu otellerin daha çok olmasını umuyorum. Tarım işçileri de bu otellerden yapmalı" diye konuştu.