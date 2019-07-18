(Görüntülü) Nehre dönen yolda motosikletli kuryenin devrilme anı kamerada
18 Temmuz 2019 Perşembe 00:13
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