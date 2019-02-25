(Görüntülü) Ne dairelerini ne paralarını alabildiler

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 2015 yılında çeşitli miktarlarda ödeme yaptıkları inşaat firmasınca dairelerinin teslim edilmediğini, edilenlerin ise tapularının verilmediğini belirten kişiler, eylem yaptı. İlçe sakinleri, ne dairelerini ne paralarını aldıklarını, firma sahiplerine de ulaşamadıklarını dile getirip, yetkililerden yardım istedi. Sandıklı'da, 4 yıl önce yaklaşık 160 kişi, inşaat firması yetkilileriyle kentin çeşitli noktalarında yapılan dairelerden satın almak üzere anlaştı. Birkaç sene içinde teslim edilmek üzere anlaşılan daireler için Sandıklılılar, 40 bin ile 400 bin lira arasında değişen miktarlarda ödeme yaptı. Aradan geçen sürede 4 inşaatta çalışma başlatılmazken, 6 inşaatta başlanan çalışmalar yarım kaldı, 4 inşaat tamamlandı; ancak tapular hak sahiplerine teslim edilemedi. POLİSE ŞİKAYET ETTİLER İnşaat firmasıyla ilgili yaklaşık 80 kişi, polise şikayette bulundu. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlçe sakinleri, çalışmaların yarım kaldığı inşaatlarda toplanarak, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Sandıklılılar, inşaat firması yetkililerine ise ulaşamadıklarını aktardı. 'PARALARIMIZI DA GERİ ALAMIYORUZ' Mağdurlar adına açıklama yapan Mehmet Gözütok, "2015 yılında dişimizden, tırnağımızdan artırdığımız paralarla inşaat firmasından daire aldık. Daire teslim alamadığımız gibi paralarımızı da geri alamıyoruz. Bu yüzden mağduriyet yaşıyoruz. Gerekli mercilere şikayetimizi duyurduk. Sandıklı savcılığına gittik. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Burada mağdur olan 160 kişi var. Bu aileler nereden baksan 1000 kişiye tekabül ediyor. 2015 girişli ve 2018 teslimdi; ama 2019'a geldik inşaatlar hala kaba olarak duruyor. Çoğu da temelde duruyor. Çoğu icralık, çoğu parasını ödemiş. Ne dairesi ne de parası teslim ediliyor. Şu an için yetkililer yok. Muhatap olabileceğimiz hiç kimse yok. En düşük daire 120 bin lira. Çoğu nereden baksanız 120 bin liralık dairenin 90 bin lirasını ödedi" dedi. 'İCRA TAKİBİ BAŞLATTIK' Mağdurlardan Serpil Yıldız ise "2015 yılında daire aldık. Bize 2 yıl içinde teslim edileceği söylendi. Yüklü miktarda para verdik. Hala teslim olmadı, bekliyoruz. Elimizde olan belgelerle icra takibi başlattık. Ya verdiğimiz parayı versinler ya da yapsınlar, daireyi teslim etsinler. İstediğimiz çok fazla bir şey değil. Verdiğimiz parayı versinler o bize yeter. Faiz falan da istemiyoruz" diye konuştu. 'BU NE BİÇİM ADAM?' Kat karşılığı arsasını verdiğini anlatan Hesna Yalın (77) da "5 çocuğum var. Benle 6 aile olacağız. Ev vereceğini söyledi. 'Alt katı senin olsun' dediler. Arsayı ben bahçe olarak kullanıyordum. Bu bahçeden hep çocuklarım idare ediyordu. Senesi de ayı da geçti. Kuyu kazdı. Milletin çoluğu çocuğu düşecek. Hiç düşünmüyor mu? Bu ne biçim adam? Bu milletin parasını alıp aldatmasaydı. Beni aldattın ya bunları bari aldatmasaydın" dedi. 'TAPUYU DA VEREMEDİLER' Himmet Ünlü (46) ise "İlk başta 80 bin lira daha sonra 20 bin lira verip, bu işin içine girdim. 1 yıldan fazladır dairede oturuyorum; ama hiçbir sözlerini yerine getirmedikleri gibi tapuyu da veremediler. En son da 'Bana ne senin tabundan' deyip, bizi başından kovdu" diye konuştu. 'HİÇ KİMSE İLGİLENMİYOR' Ödemeyi 2015 yılında yapmasına rağmen inşaata bir çivi dahi çakılmadığını kaydeden Hidayet Bingöl de "2015 yılında yapılması için aldığımız dairenin bulunduğu arsaya hiçbir çivi çakılmadı. Bu arsada 15 kişi şu anda mağdur. Hiç kimse ilgilenmiyor, yol gösterilmiyor" dedi.