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(Görüntülü) Nazilli'de yanan orman ve zeytinlik alan gündüz görüntülendi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 9 hektar çam ormanı ve zeytinliğin yandığı bölgede, yangının verdiği zarar gündüz daha net görüldü. Kırsal Yalınkuyu Mahallesi'nde trafodan çıkan kıvılcımla başlayan yangın, zeytin ve çam ağaçlarına...

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 9 hektar çam ormanı ve zeytinliğin yandığı bölgede, yangının verdiği zarar gündüz daha net görüldü. Kırsal Yalınkuyu Mahallesi'nde trafodan çıkan kıvılcımla başlayan yangın, zeytin ve çam ağaçlarına zarar verdi. Yerleşim yerlerine oldukça yakın bölgedeki yangın için orman ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangın, havadan ve karadan yapılan 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yalınkuyu Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çırık, "Evlerimizin çok yakınına kadar geldi. İlk ev de bizim evdi. Allah korudu. Ramak kala orman yangın söndürme ekiplerinin çalışmaları ile yangın söndürüldü" dedi. Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca ise, "Yangında 5 hektar zeytinlik alan ve 4 hektar çam ormanı olmak üzere toplam 9 hektar alan zarar gördü" dedi.

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