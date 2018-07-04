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(Görüntülü) Nazilli'de çocuk cinayetleri ve istismarları protesto edildi -2

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir grup kadın, çocuk cinayetleri ve çocuk istismarlarını basın açıklaması ve yürüyüş ile protesto etti. Nazilli Belediye Meydanı'nda, Nazilli Kadınlar Kulübü öncülüğünde çocukları ile toplanan...

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir grup kadın, çocuk cinayetleri ve çocuk istismarlarını basın açıklaması ve yürüyüş ile protesto etti.



Nazilli Belediye Meydanı'nda, Nazilli Kadınlar Kulübü öncülüğünde çocukları ile toplanan yaklaşık 300 kadın, çocuk istismarcılarının, tacizci ve sapıkların idam edilmesini istedi. Grup adına basın açıklaması yapan iki çocuk annesi Bahar Deveci, "Ankara Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra toprağa gömülü cesedi bulunan ve cinsel istismara uğradığı tespit edilen kızımız 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara yüreklerimizi yaktı. Yine Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in haberiyle kahrolduk. Onlar kötülüğün ne olduğunu bilmiyorlardı, Leyla ve Eylül'le birlikte baharı ve güneşi de gömdük. Her gün çeşit çeşit kayıp haberleri almaya devam ediyor, endişe ve korku içerisinde bekliyoruz" dedi.



Toplum olarak, tecavüzcüleri ve tacizcileri halk arasında görmek istemediklerini belirten Deveci, idam cezasının getirilmesini de isteyip, "İdamın yanı sıra bu tür suçlular en azından müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalı. Toplumda kimsenin kimseye güveni kalmadı" diye konuştu.



Açıklamanın ardından kalabalık yol boyunca 'Bize dokunmayın' sloganı atarak Uzun Çarşı'ya kadar yürüdü. Kalabalığa bazı erkekler de destek verdi. Kalabalık, yürüyüşün ardından dağıldı.

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