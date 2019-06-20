Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

(Görüntülü) Nazilli'de altı taraklı geyik böceği bulundu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, nadir görülen ve koruma altındaki tür olan altı taraklı geyik böceği bulundu. Nazilli'nin kırsal Bozyurt Mahallesi Mastavra mevkisinde yaşayan Murat Nayır, dut yemek...

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, nadir görülen ve koruma altındaki tür olan altı taraklı geyik böceği bulundu.

Nazilli'nin kırsal Bozyurt Mahallesi Mastavra mevkisinde yaşayan Murat Nayır, dut yemek için yaklaştığı ağacın yanında daha önce görmediği böceğe rastladı. Nayır, böceği kavanozun içine koyup, eve götürerek, internette araştırma yaptı. Nayır, araştırma sonucu böceğin, dünyada sadece Hatay'daki Amanos Dağları'nda görülen, altı taraklı geyik böceği olduğunu belirledi. Nayır, dünyanın dört bir yanından koleksiyoner ve araştırmacıları Türkiye'ye çeken altı taraklı geyik böceğinin çok değerli ve koruma altında olan tür olduğunu söyledi. Altı taraklı geyik böceğini görmek için çok sayıda Japon turistin, Amanos Dağları'nı ziyaret ettiği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328