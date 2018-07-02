(Görüntülü) Müzisyen Metin Kor'un cenazesi Ankara'da toprağa verildi

İSTANBUL'dan kamp yapmak için Antalya'nın Kaş ilçesi Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giden ve burada kaybolduktan 7 gün sonra ölü bulunan müzisyen Metin Kor'un (43) cenazesi memleketi Ankara'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.



İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Antalya'nın Kaş ilçesine gitti. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller bölgesindeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunması için çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri yapılan çalışmalar sonucu, 30 Haziran'da Metin Kor'un kamp kurduğu yerin yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık bölgede cansız bedenine ulaşıldı.



Metin Kor'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya getirildi. Kor'un cenazesi, ikindi namazı sonrası Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



