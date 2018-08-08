(Görüntülü) Mutlu günleri 08.08.2018'e denk getirdiler

İlker KILIÇASLAN MANİSA,()MANİSA'da evlenecek çiftler, tarihin akılda kalıcı olması ve özel günlerinin unutulmaması için 08.08.2018'i tercih etti. Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde toplam 25 genç, aynı gün dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı. Evlenecek genç çiftlerin özel gün seçimi, 08.08.2018 tarihi için de devam etti. Manisa'da genç çiftlerin birçoğu, özel günlerini unutulmaz kılmak için bugün dünya evine girdi. Gençler aynı rakamların gün, ay ve yılda yer aldığı tarihi tercih ederek, nikahlarını kıydırdı. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu ile Şehzadeler İlçesi Evlendirme Memurluğu'nda toplam 25 çiftin nikahı, bugün kıyıldı. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda nikahı kıyılan çiftlerden sınıf öğretmeni Masallah Sarıkuş (24) ile rehber öğretmeni Merve Batır çifti, Daha önceden nikah tarihimizi 1 ay önce olarak belirlemiştik. Ancak hatırlanması kolay olsun ve renkli hale gelmesi için 08.08.2018 tarihini tercih ettik. Bugüne denk getirdik. Bugün nikahımız kıyıldığı için mutluyuz dedi. Seçtikleri özel günde evlenen bir diğer çift kalıpçı Onur Akkılıç (26) ile İngilizce öğretmeni Müjde Nur Güzen (26) oldu. Genç çift, Bizim için özel bir gün oldu. Bu tarihi alabilmek için çok çaba sarf ettik. Akılda kalıcı bir tarih olması için böyle bir günü tercih ettik. Normalde düğünümüz bir ay sonra. Bu tarihte evlenmekten mutluyuz. Özellikle erkekler için unutulmayacak bir gün diye konuştu.