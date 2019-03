(Görüntülü) Müşteri şikayetlerini en iyi yöneten markalar belli oldu

Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, () – TÜRKİYE’nin ilk ve tek müşteri memnuniyetini ölçen platformu Sikayetvar.com’da, 4’üncü A.C.E Awards 2019 (Achievement in Customer Excellence) ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu. Ankara’da Şikayetvar.com tarafından düzenlenen A.C.E Awards ödül töreninde, 21 sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten ulusal ve uluslararası 38 markanın ödülleri markaların üst düzey yöneticilerine verildi. Şikayetvar her yıl kullanıcılarına anketler üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda ‘Müşteri Deneyim Endeksi’ adını verdiği ve en iyi müşteri deneyimi sağlayan firmaları belirliyor. A.C.E Awards ile markaların başarıları taçlandırılıyor." ‘ŞİKAYETVAR.COM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ARAÇ’ Müşteri memnuniyetinin herkes için önemli olduğunu kaydeden ePttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Müşteri memnuniyetini en ileri getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sosyal medya ve kendi platformlarımızda çok tarafsız olamıyoruz. Şikayetvar çok tarafsız bir platform olduğu için müşteri deneyimlerini olumlu ya da olumsuz daha rahat paylaşabiliyor. Böyle olunca bizim onlara tarafsız bir ortamda çözüm üretmemiz daha kolay oluyor. Müşteri memnuniyetini ilerletmek için Şikayetvar.com bizim için çok önemli bir araç” dedi. ‘POTANSİYEL MÜŞTERİ İÇİN ETKİLİ BİR KANALDIR’ Vestel Müşteri Hizmetleri Çözüm Merkezi Operasyon Sorumlusu Burcu Taşdelen, Şikayetvar platformunu 2013 yılından bu yana çok yakında takip ettiklerini söyleyerek, “Potansiyel müşterilere karşı durumlarını aktardığı ve bu yönden teşekkürler ile avantaja çevirdiğimiz bir kanal. Firmamızı kendi sektörümüzdeki rakip firmalarla kıyasladığımız çok güzel veriler sunan bir platformdur. Şikayetvar ile birlikte kendimizi çok ciddi anlamda geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Şikayetvar özellikle potansiyel müşteri için etkili bir kanaldır” diye konuştu. ‘BU PLATFORMUN BİR ÜYESİ OLMAKTAN GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUZ’ Günümüz koşullarında müşteri beklentilerinin her geçen gün arttığını belirten Halkbank Çağrı Merkezi Yönetimi Bölümü Müdürü Kadriye Bozacı,“Müşteri deneyimi, müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesi gün geçtikçe de zorlaşıyor. Bu nedenle biz Halkbank kurumu olarak müşteri odağını alarak süreçlerimizi geliştiren bir ekibiz. Şikayetvar gibi güçlü bir platform ile rekabetteki yerimizi görebiliyoruz. Kendi müşterilerimizin banka dışındaki güvenilir bir platform içerisindeki yorumları görüp, düzeltilmesi gereken yerler varsa rahatlıkla önlem alabiliyoruz. Bu platformun bir üyesi olmaktan gerçekten çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. ‘MÜŞTERİLERDEN GELEN PUANLAR BİZİ ZİRVEYE TAŞIYOR’ Garanti Emeklilik Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Şeyda Öztoplar da, “Tüm şirketler için son dönemde sosyal medya çok kıymetli. Bize göre Şikayetvar diğer firmalardan ayıran çok önemli bir özellik var. Jüri bir nevi müşterilerden oluşuyor. Onlardan gelen puanlarla biz zirveye taşınıyoruz. Biz Şikayetvar’da 5’inci yılımıza girdik. Her sene bunu katlamayı planlıyoruz” dedi. HSBC Bank Müşteri Deneyimi ve Müşteri İletişim Grup Müdürü Serkan Karaerkek ise, 2003 yılından beri Şikayetvar platformuna üye olduklarını belirterek, bu platformun içinde olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Şikayetvar A.C.E Awards 2019 ödül töreninde ödül alan firma ve dereceleri şu şekildedir; “ePttAVM (Diamond), HSBC Bank (Diamond), Yapı Kredi Bankası (Gold), Halkbank (Diamond), Albaraka Türk (Diamond), Puegeot (Diamond), Nissan (Gold), Renault (Silver), BMW (Diamond), Mercedes (Gold), Migros (Diamond), Turkcell (Diamond), Kablo TV (Diamond), Turkcell TV (Silver), Bireyim (Diamond), Zurich Sigorta (Diamond), Aksigorta (Gold), Mapfre Sigorta (Silver), Garanti Emeklilik (Diamond), Avivasa Emeklilik (Gold), Zorlu Enerji (Diamond), Morhipo (Diamond), Vestel Televizyon (Diamond), Vestel Venüs (Diamond), Huawei (Silver), Kablo Net (Diamond), Superonline (Gold), Vestel Beyaz Eşya (Diamond), Bosch (Gold), Siemens (Silver), Atasun Optik (Diamond), UPS Türkiye (Diamond), Sürat Kargo (Gold), Vaillant (Diamond), DemirDöküm (Gold), Koton (Diamond), LCW (Gold).”