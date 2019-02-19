(Görüntülü) Müslüman coğrafyada yaşananlar "Göğü Çadır Eyleyenler" sergisinde 

İSTANBUL, () -?Göğü Çadır Eyleyenler? sergisi, Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, Müslüman coğrafyada yaşanan göçlerin fotoğrafları yer aldı.

Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi?nde düzenlenen sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Abdullah Kibritçi, Burak Berberoğlu ve Nurettin Boydak, fotoğrafların ortaya çıkış hikayelerini ziyaretçilerle paylaştı. Fotoğraf sanatçıları, göçlerde yaşanan drama şahit olmak için çıktıkları yolda, insanların hikayelerini fotoğraflama imkanı bulduklarını aktardı.

Etkinliğe katılan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, fotoğraf sanatçılarını ortaya çıkardıkları eserlerden ötürü tebrik eden bir konuşma yaptı.