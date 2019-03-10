Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı
İmamoğlu : Aşınızda bir tuzum olsun istiyorum
İmamoğlu : Aşınızda bir tuzum...
Erdoğan'den S-400 füzeleriyle ilgili aıklama
Erdoğan'den S-400 füzeleriyle ilgili aıklama

(Görüntülü) Musa Dede evliliğin püf noktalarını anlattı:  Eşlerinize 'kınalı kekliğim" deyin 

İstanbul'un Sesi Radyosu'nda yayınlanan Gece Yürüyüşü programının sunucusu Ümit Aydın'ın 70 yaşındaki Musa dedeyle yaptığı sohbet sosyal medyada büyük ilgi gördü. Evli gençlere tavsiyelerde bulunan Musa dede, "Eşlerinize 'kınalı...

İstanbul'un Sesi Radyosu'nda yayınlanan Gece Yürüyüşü programının sunucusu Ümit Aydın'ın 70 yaşındaki Musa dedeyle yaptığı sohbet sosyal medyada büyük ilgi gördü. Evli gençlere tavsiyelerde bulunan Musa dede, "Eşlerinize 'kınalı kekliğim' diye hitap etmelisiniz" dedi.  


 

Musa dede sohbette, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek ve aile içindeki iletişimin güçlenmesine dikkat çekmek için evliliğin püf noktalarını anlattı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken, gençlere eşlerine nasıl hitap etmesi gerektiğini anlatan Musa dede, "Eşine 'hanım' dersen olmaz, 'Kınalı kekliğim, bıldırcın yumurtam, sensiz yaşayamam hayatım, kalbimin parçası, gözümün bebeği' diyeceksin" dedi. 


 

'Eşim' demekle olmaz diyen Musa dede "Her şeyine katlanıyor senin. En çok 'kınalı kekliğim' diyeceksiniz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bir su istediğinde, 'Hanım bir su ver' dersen olmaz. 'Kınalı kekliğim bir su verir misin?, 'Bıldırcın yumurtam bir çay demleyebilir misin?' dersen, onu seve seve yapar" diye konuştu. 


 

Evlilik hayatındaki iletişimin önemine  dikkat çeken Musa dedenin videosu sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328