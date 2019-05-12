(Görüntülü) Muş'ta terörden arındırılan dağlarda ot topluyorlar

MUŞ'ta köylüler, terörden arındırılan bölgelerde bazı rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilen çiriş, kenger ve heliz otu topluyor. Köylüler, topladıkları bitkilerin bir kısmını kendileri tüketirken, bir kısmını ise satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki 2500 rakımlı Şenyayla ve Kozma dağlarının terörden arındırılmasıyla, bölge insanı rahat bir nefes aldı. Güvenliğin sağlanmasıyla köylüler, yemek yapımında kullanılan ya da şifalı olduğuna inanılan otlardan toplamak için dağlara çıkmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde sırtladıkları çanta, çuval ve kesici aletlerle, dağlara giden kadın ve çocuklar, bu bitkileri topluyor. Köylüler, topladıkları bitkilerin bir kısmını kendileri tüketiyor, bir kısmını ise satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Muş'un Kızılağaç beldesinde yaşayan Hakim Demir, ailesiyle birlikte günde 100 kiloya yakın ot topladıklarını söyledi. Ailece ot toplayan Fatma Şen, "Kızılağaç beldesinden buraya geldik. Burada topladığımız bitkilerin bir bölümünü eve götürüyoruz, bir kısmını pazarda satıyoruz. Artık terörist yok buralarda, çok rahatız. Buralarda rahatça gezebiliyoruz. İnsanlarımız çok rahatça gezebiliyor artık" diye konuştu. Bölgede huzur ve güvenin sağlanması nedeniyle mutlu olduklarını belirten Erkan Şen ise "Birkaç yıl öncesinde buralara gelip, gezemiyorduk. Şimdi geliyoruz çok şükür, huzur ve güven var" dedi.