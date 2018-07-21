(Görüntülü) Muş'ta buğday bereketi

İL genelinin yüzde 70'inin tarımla geçindiği Muş'ta buğday bereketi yaşanıyor. Muş Ovası buğday hasatında en verimli yılını yaşıyor. Buğday verimi çiftçinin yüzünü güldürürken, iklim şartları buğday bereketinin artmasını sağladı. Muş'un en büyük buğday ekimini yapan Yıldız Alparslan Tarım İşletmesinde buğday hasatına 13 biçer döverle başlandı. İşletme Müdürü Nufil Yeşilyurt, 65 bin dekar arazilerinden 25 bin dekarında buğday, 35 bin dekarında aspir ekimi yapıldığını söyledi. Bu yıl buğday hasadına diğer yıllara göre 15 gün önce başlandığını belirten Yeşilyurt, "Bu yıl adeta buğday yağdı. İklimin getirdiği sıcaklık artışından dolayı buğday hasatına erken başlandı. Hava şartlarının ılımlı geçmesi ürünlerin gelişimini olumlu yönde etkiledi. Buğday verimi uzun yılların en yüksek seviyesine çıktı. Verimin yüksek oluşu kaliteyede yansıdı. İşletmedeki üretimler tohumluk amaçlı. Sertifikalı tohum yapılıyor ve çiftçilerin büyük talebi var" dedi.