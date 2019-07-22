(Görüntülü) Muş Ovası’nda buğday hasadı başladı

Muhammed Sami MARAL / MUŞ, ()-MUŞ Ovası'nda buğday hasadı başladı. Yıldız Alpaslan Tarım İşletmesi'ne ait 32 bin dekar arazide ekimi yapılan buğday hasadı için 16 adet biçerdöver araziye girdi. Biçerdöverler, 35 dereceyi aşan sıcakta günde yaklaşık 2 bin 500 ile 3 bin dekar alanda hasat yapıyor. Türkiye'nin en önemli ve büyük ovalarından biri olan Muş Ovası'ndaki Yıldız Alpaslan Tarım İşletmesi'ne ait arazide ekili tohumluk buğdayların hasadına başlandı. 32 bin dekar arazideki buğdayı hasat etmek için 16 biçerdöver çalışıyor. 35 dereceyi geçen sıcakta biçerdöver operatörleri günde 2 bin 500 dekar arazide çalışarak buğdayları samandan ayırıyor. Ovada bin 600 dekar arazide ekilen arpanın hasat edildiğini belirten Yıldız Alpaslan Tarım İşletmesi Müdürü Nufi Yeşilyurt, arazide tohumluk üretimi için ekim yaptıklarını bildirdi. Hasat edilen arpa ve buğdayın tohumluk olarak hazırlanacağını ifade eden Yeşilyurt, "Sertifikalı olarak tohumları başta bizim bölgemiz olmak üzere bütün İç Anadolu ve geçit bölgelerine, çiftçilerin istifadesine bayiler kanalıyla sunmuş olacağız" dedi.