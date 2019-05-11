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(Görüntülü) Muş lalesini fotoğraflamak için Antalya ve Ankara'dan geldiler

Mehmet AYDIN/ MUŞ, () - HAVALARIN ısınmasıyla Muş Ovası'nı kırmızıya boyayan laleler, fotoğrafçıların ilgisini çekti. Kente Antalya, Afyonkarahisar ve Muğla Fethiye'den gelen fotoğraf sanatçıları, eşsiz manzaranın tadını çıkarırken...

Mehmet AYDIN/ MUŞ, () - HAVALARIN ısınmasıyla Muş Ovası'nı kırmızıya boyayan laleler, fotoğrafçıların ilgisini çekti. Kente Antalya, Afyonkarahisar ve Muğla Fethiye'den gelen fotoğraf sanatçıları, eşsiz manzaranın tadını çıkarırken gün boyu lale fotoğrafı çekti

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce 2015 yılında 'Muş 1071' ismi ile tescillenen Muş lalesi büyük ilgi görüyor. Kırmızıya boyanan laleleri fotoğraflamak için Antalya, Ankara ve Muğla Fethiye'den kente gelen sanatçılar, Muş Ovası'nın yolunu tuttu. Sanatçılar eşsiz manzaranın tadını çıkarırken gün boyu lale fotoğrafı çekti. Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte boy veren ve yaklaşık 15 gün ömürleri bulunan laleleri fotoğraflayan sanatçılara bilgi veren Tarım İşletme Müdürü Müfit Yeşilyurt, endemik bitki türünün koruma altına alındığını söyledi. Muş lalesinin koruma altına alınmasının sevindirici olduğunu belirten fotoğrafçılar da, bölgenin coğrafi güzelliklerine hayran olduklarını dile getirdi. Laleleri fotoğraflamak için Antalya'dan geldiğini ifade eden Mine Candar, "İlk kez geldiğim bölgenin coğrafyasını çok güzel buldum. Laleler başka bir güzellik arzediyor. Çektiğimiz fotoğrafları sergileyerek Muş'u ve laleleri tanıtacağız. Bir günlük gezimizde çok güzel görseller elde ettik" dedi. Muşlu dağcı, gezgin ve doğa fotoğrafçısı Ömer Faruk Gülşen'in davetiyle bölgeye gelen fotoğrafçılar, Bingöl ve Bitlis'i de gezecek.

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