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(Görüntülü) Muş lalesi ovayı kırmızıya bürüdü

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, () - MUŞ'un simgesi 'kırmızı laleler', baharla birlikte Muş Ovası'nı kırmızıya çevirdi. Her yıl nisan ayının sonlarına doğru çıkan ve 15 gün ömrü olan kırmızı laleleri görmek için vatandaşlar...

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, () - MUŞ'un simgesi 'kırmızı laleler', baharla birlikte Muş Ovası'nı kırmızıya çevirdi. Her yıl nisan ayının sonlarına doğru çıkan ve 15 gün ömrü olan kırmızı laleleri görmek için vatandaşlar ovaya akın ediyor. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce 2015 yılında 'Muş 1071' ismi ile tescillenen Muş lalesi büyük ilgi görüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yeşeren Muş Ovası'nda açan laleler bir anda araziyi kırmızıya boyadı. Doğal güzellikleri ile görenleri büyüleyen ve 15-20 gün ömrü olan Muş Lalesi'ne, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Eşi, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte Muş Ovası'nı gezen Fatma Selçuk, "Dağlardaki karlar erimeden, baharda laleleri görebiliyoruz. Ömürleri de çok kısa, çocuklarımızın bu güzelliğe şahit olmasını istedik. Muş'ta yaşayan herkesin gelip, bunu çocuklarına göstermesi lazım" dedi. MUŞ LALESİNİN ÖZELLİKLERİ Muş Alparslan Üniversitesi'nce yapılan çalışmada Muş lalesinin özellikleri şu şekilde sıralanıyor: "Endemik türdür. Çiçekleme dönemi yılda 2-3 haftadır. Çok yıllık otsu, bitki boyu; 23-30 santim, çiçekte kalma süresi 15-20 gün, gövde çiçek, dar eliptik, çiçek şekli; zambak, çiçek rengi; kırmızı, çiçekte lekelerin sınırlarına farklı renklenmesi; var, çiçeklenme, başlama zamanı; nisan-mayıs ayları. Toprak; yetiştiği toprakların hemen hepsinin kireçli, hafif alkali ve geniş bir iletkenlik skalasına sahip olduğu göz önünde bulundurulursa lale soğanlarının Muş ilinde hemen her toprakta yetişebilmektedir."

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