(Görüntülü) Mursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındı

ŞANLIURFA'da, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır’ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Dergah Camisi'nde öğlen namazının ardından bir araya gelen kalabalık, Mısır Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından darbeyle görevine son verilen ve dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi, için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kalabalık, kılınan cenaze namazının ardından Mursi için hep birlikte dua ederek dağıldı.