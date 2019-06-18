Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() MISIR'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Beşiktaş'ta bulunan Mısır Başkonsolosluğu önünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Mısır'ın seçimle başa gelen ilk Cumhurbaşkanı olan ve yapılan darbe ile tutuklanan Muhammed Mursi, çıkarıldığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Anadolu Gençlik Derneği, Beşiktaş'ta bulunan Mısır Konsolosluğu önünde Mursi'nin gıyabında cenaze namazı kıldı. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu ile birlikte dualar edildi. Kılınan namazın ardından 'Firavun Sisi hesap verecek' şeklinde sloganlar atan grup olaysız bir şekilde dağıldı.
(Görüntülü) Mursi için gıyabi cenaze namazı
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() MISIR'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Beşiktaş'ta bulunan Mısır Başkonsolosluğu önünde gıyabi cenaze...
18 Haziran 2019 Salı 09:07
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