(Görüntülü) Muradiye Şelalesi çevresini çöplerden temizlediler

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Ahbap Derneği üyeleri, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi çevresinde çöp toplama kampanyası başlattı. Van YYÜ'deki Ahbap Derneği'ne üye 40 kişiden oluşan üniversite öğrencisi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi çevresinde çöp toplama kampanyası başlattı. Üniversiteli öğrenciler, topladıkmarı çöpleri, çöp poşetlerine koyup çöp merkezine götürürken, 'Çevreyi kirletme' sloganıyla başlatılan temizlik kampanyasına katılan Ahbap Derneği Başkanı Rezzan Atlı, derneğin Türkiye'nin bir çok kentinde faaliyet gösterdiğini belirtti. Atlı, "Amacımız, hep beraber bir farkındalık oluşturmak. Kampanyamız kapsamında, Muradiye Şelalesi'ne de geldik. Şelalede her gün piknik yapılıyor ve yapılan pikniklerde maalesef çöpler yere atılıyor. Bu da çevreyi kirletiyor. Biz de dernek olarak çevre bilincine dikkat çekmek için böyle bir kampanya başlattık. Umarım piknik için gelenler, bizi gördükmlerinde çevreyi kirletmezler. Herkesin çevreye karşı duyarlı olsasını talep ediyoruz" dedi. Çöp toplayan üniversite öğrencileri ise piknik için şelaleye gelen vatandaşların, piknik için gelen vatandaşların çevreye karşı duyarlı olmalarını istedi.