(Görüntülü) Munzur Çayı, gondollarla Venedik gibi oldu (1)

TUNCELİ'de, üzerinde yapılması planlanan HES projesi iptal edilen Munzur Çayı'na Belediye tarafından 160 bin liraya alınan 2 gondol indirildi. Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, "Venedik'ten bir farkımız yok artık. Türkiye'de en güzel gondol ve tekne sefası Munzur'da yapılıyor artık. Yerli yabancı herkes burada Tunceli'nin bütün güzelliklerini doyasıya yaşayabilecek" dedi. Munzur Çayı'nın Tunceli il merkezinde geçtiği güzergahın içinde kalan Mameki Köprüsü ile Mavi Köprü arasındaki 1 kilometrelik alan, peyzaj ve çevre düzenlemesi yapıldıktan çay yatağı geniş çaplı bir kanala dönüştürüldü ve Venedik görüntüsüne kavuşturuldu. Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel'in girişimleri ile satın alınan 2 gondol da Munzur Çayı'na getirilerek halkın hizmetine sunulurken, yakın zamanda 10 kişilik iki gezi teknesinin de alınacağı belirtildi. Tanesi 80 bin liraya alınan 2 gondolu yaz boyunca isteyen herkesin belli süre içinde ücretsiz kullanabileceği belirten Vali ve Belediye Başkanvekili Sonel, şöyle konuştu: "Burada göreve başladığımda Munzur Çayı'nın şehir içinde geçen kısmı çok kötü durumdaydı. Hemen arkadaşlara talimat vererek, Munzur çayı kenarındaki 200 bin metrekarelik alanı hemen projelendirdik ve peyzajını yaptırarak çevre düzenlemesine başladık. munzur'un iki yakasını kaya dolgu ile doldurup bir standarda kavuşturduk. Daha sonra yeşil alan düzenlemesine geçildi, iskele, plaj, dinlenme ve gezi alanları ile şu an bulunduğumuz gondol iskele alanını yaptırdık. Yakında iki gezi teknesi de gelecek. Vatandaşımız ailesi ile gelip burada dinlenecek ve yaz aylarında burayı plaj olarak kullanacak gondol sefası yapacak. Artık gondola binmek için Venedik'e gitmeye gerek yok, gondol sefası gezintisi yapmak isteyen Munzur'a gelecek. Kısa bir sürede Tunceli için hayal olan birçok projeyi hayata geçirdik." Başkanvekili Tuncay Sonel, Tunceli'nin artık kesinlikle terör şehri değil, turizm şehri olduğunu da belirterek, "Venedik'ten bir farkımız yok artık Türkiye'de kaç şehrimizde gondol sefası yapılıyor bilmiyorum ama Türkiye'de en güzel gondol ve tekne sefası Munzur'da yapılıyor artık. Buraya gelen yerli yabancı herkes burada Tunceli'nin bütün güzelliklerini doyasıya yaşayabilecek. Kahraman güvenlik güçlerimizin büyük bir başarısı var teröre büyük bir darbe vurdular ve artık Tunceli huzur şehri oldu. Bu yıl inanılmaz bir turist akını var otellerimiz yüzde yüz doluluk oranı ile çalışıyor. Terörü tamamen yok edeceğiz ve göreceksiniz insanlar Venedik yerine Tunceli'yi tercih edecek. Açacağımız plajlar ile batı illerine ya da sahil illeri yerine Tunceli plajlarına akın edilecek bunu Tunceli'de ispatlayacağız" dedi. Vali Tuncay Sonel daha sonra gondollar ile Munzur'da ilk turunu, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Doğan ve Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice ile birlikte gerçekleştirildi. Munzur'da ilk kez gondola binen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Belice, "Sayın valimiz Tuncay Sonel'in Tunceli'ye gelmesiyle birlikte birçok değişim oldu. Şehrimizde hayal edemeyeceğimiz projeleri hayata geçirdi. Tunceli çağ atladı ve hayata geçirilen her proje birbirinden güzel. İlimiz yıllardır terör ile anıldığı için dışarıdaki algısı kötüydü ama artık bu durum tersine döndü" diye konuştu.