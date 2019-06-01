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(Görüntülü) Muhtar, ihtiyaç sahipleri için sebze meyve yetiştiriyor

VAN'ın Erciş ilçesinde PKK'lı teröristlerce evinin önünde öldürülen muhtar Mehmet Şefik Doğu'nun oğlu Veli Doğu, devraldığı babasının görevini yürütürken, ihtiyaç sahipleri için kendi bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriyor. Erciş...

VAN'ın Erciş ilçesinde PKK'lı teröristlerce evinin önünde öldürülen muhtar Mehmet Şefik Doğu'nun oğlu Veli Doğu, devraldığı babasının görevini yürütürken, ihtiyaç sahipleri için kendi bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriyor.

Erciş Belediye Meclis Üyesi olan, Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şefik Doğu 16 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerce evinin önünde öldürüldü. Doğu'nun oğlu evli 3 çocuk babası Veli Doğu (39), babasının ölümünün ardından yapılan ara seçimlerde muhtar olarak seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Yönetimler Seçimleri'nde de Latifiye Mahallesi Muhtarlığı için yarışan Doğu, 4 rakibine 2 bin oy fark atarak, yeniden muhtarlık koltuğuna oturdu. Babasından devraldığı muhtarlığı en iyi şekilde yapmak için çalışan Doğu, bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriciliği yapıyor.

Maddi durumu iyi olmayan ailelere bahçesinden yetiştirdiği sebze ve meyveleri dağıtacağını söyleyen Muhtar Doğu, "16 Ekim 2016'da şehit edilen babamın görevini bana devrettiler. 2 yıl devam ettiğim muhtarlık görevini elimden geldiğince hakkına uygun yapmaya çalıştım. 31 Mart seçimlerinde kendi mahalleme muhtar adayı olup, rakiplerime 2 bin oy fark atarak muhtar seçildim. Evimin bahçesinde yetiştirdiğim sebze ve meyveleri kendi ellerimle yetiştirip, mahallede ihtiyacı olan ailelere vermek istiyorum. Biz bir ölür, bin çoğalırız. Gerekirse bu vatan için milyonlarca şehit verir ama bu vatanı hiç kimseye bırakmayız. Vatan sağ olsun" dedi.

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