(Görüntülü) Muhtar: Halkımız tasarlayarak bu olayı yapmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı şehit cenazesinin düzenlendiği Akkuzulu Mahallesi Muhtarı Halil Kökmen, "Halkımız bilerek veya tasarlayarak bu olayı yapmamıştır. Bir anlık öfke patlaması. Onlar da ne yaptığını bilmeyerek yaptı bu işi" dedi.







Akkuzulu Mahallesi Muhtarı Halil Kökmen, olayla ilgili jandarmanın kamera kayıtlarını incelemeye devam ettiğini ve 20 kişinin olduğu bir liste hazırlandığını söyledi. Listedeki 7-8 kişinin ifade verip serbest bırakıldığını anlatan Kökmen, "Emniyet görevlileri gereken şeyi yaptı. Osman amcayı aldılar. Orada bir 20 kişilik liste var; ama onlar orada sadece olayı seyrediyorlar. Taşkınlıkları yok. Yuhalama ve bağırma, çağırma var. Bizim köyden ve yakın köyden olanlar var. İfadeler alınıyor, görüntüden tespit edilenler var. Gözaltı da oluyor. Şimdi 7-8 kişi ifade verip gittiler. Savcılık araştırıyor kamera kayıtlarında ve fotoğraflardan" diye konuştu.







'KEŞKE BİZE HABER VERSELERDİ'



Kökmen, Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle tepkilerin başladığına işaret ederek, "Kılıçdaroğlu veya ekibi keşke bizi haberdar etseydi. Orada karşılardık en azından. Bir tedbir vardı ama biz de elimizden geleni yapardık. Sürpriz gelmesi bizi boşlukta bıraktı ve halkı engelleyemedik. Cenaze namazını nasıl kıldık bilemedim. Ben önden gittim. Kılıçdaroğlu arkadan geliyordu. Definden sonra döndüğümde evin etrafı sarılmıştı" dedi.







'KEMAL BEYDEN ÖZÜR DİLİYORUM'



Kökmen, Kılıçdaroğlu'ndan önce köye gelen iki kadının mahalle sakinlerine, "Kemal Bey geldi. Köyünüze hiç bakılmamış. Kemal Bey'den hizmet isteyin" dediklerini ileri sürerek, "Halkımız bilerek veya tasarlayarak bu olayı yapmamıştır. Bir anlık öfke patlaması. Onlar da ne yaptığını bilmeyerek yaptı bu işi. Şehidimizi doğru düzgün Allah’ın huzuruna gönderemedik. Kılıçdaroğlu keşke katılmasaydı daha iyiydi ama başımızın üstünde yeri var. O da CHP’nin Genel Başkanı. Köyümüze gelmiş, vatandaşını onurlandırdı, Allah razı olsun; ama birkaç kişinin galeyana getirmesi köyümüzün adını da lekeledi. Ben Kemal Bey'den ve CHP teşkilatından çok özür diliyorum. Ben elimden geleni yaptım. Köyün dağ yolundan çıkardık onu. Ankara’dan, Çubuk’tan sosyal medyadan duyan herkes buraya akın etti. Yarım saat, 1 saat daha çıkarmasaydık belki oradan çıkması imkansız olabilirdi. Vatandaş akın akın geliyordu. Biz şehidimizin acısını yaşamak isterken atılan bir yumruğun acısını yaşıyoruz, rezilliğini çekiyoruz. Köyüm adına şehit ailesi olarak Kılıçdaroğlu ve CHP teşkilatından çok özür diliyorum" dedi.







ŞEHİDİN AĞABEYİ: GELENDEN ALLAH RAZI OLSUN



Şehit Yener Kırıkcı'nın ağabeyi Yunus Kırıkcı, saldırı nedeniyle kardeşinin acısını tam yaşayamadıklarını söyledi. Güçlükle konuşan Yunus Kırıkcı, kardeşiyle en son Cuma günü görüştüğünü de anlatarak, "Hiçbir sıkıntısı olmadığını söyledi. Canımın yarısı gitti, vatan sağ olsun. Dayısı da aynı bölgede şehit oldu. Ben Kılıçdaroğlu’nu göremedim. Gelenden de Allah razı olsun gelmeyenden de olsun. Daha önce görüşmedik Kılıçdaroğlu ile. Sonradan da aramadılar. Canım yanıyor" dedi.







ŞEHİDİN AKRABASI: SAYGISIZLIK OLDU



Şehit Yunus Kırıkcı'nın akrabası Kemal Kırıkcı da olay anında cenaze defini yapıldığını, olayı sonradan öğrenince çok üzüldüklerini söyledi. Kim olursa aileyi ziyarete gelebileceğini ifade eden Kemal Kırıkcı, şöyle dedi:



"Herkes gelebilir. Biz hiçbir şey göremedik. Herkesten Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun. Kim olsa gelebilir. Milletimizi, vatanımızı karıştırmaya kimsenin hakkı yok ama olmuş bir hadise. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Vatanı için, ekmeği için şehit oldu. Biz acımızla uğraştık. Biz olayı duyunca üzüntü duyduk. O an Kılıçdaroğlu’nu görecek durumumuz da yoktu. Şaşırdık olayı duyunca. Saygısızlık oldu."