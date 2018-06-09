(Görüntülü) Muhtar, arazide bitkin bulduğu leyleği evinde besliyor

VAN'ın Muradiye ilçesinde, arazide bitkin halde bulunan leyleğe mahalle muhtarı Yunus Beyazer sahip çıktı. Beyazer, uçamayan leyleği evinde besliyor. Muradiye ilçesi'nin Yumaklı Mahalle Muhtarı Yunus Beyazer, arazide bitkin halde leylek buldu. Beyazer, uçamayan leyleği kucağına alıp evine götürdü. Leyleğe su ve yiyecek veren Beyazer, "Leylek zarar görmesin diye yakalayıp, arabama aldım ve eve getirdim. Şimdi evde ekmek ve kasaplardan et getirip veriyorum. Üç gündür evde bakıyorum. Veteriner hekime de götüreceğiz. Sağlığına kavuşunca doğaya bırakacağız" dedi.