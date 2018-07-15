(Görüntülü) Muhasebecinin dayaktan ölme davasında sanıklara ceza yağdı

Özden ATİK / İSTANBUL, () ŞİŞLİ'de 4 yıl önce muhasebeci Ali Rıza Vuran'ın (60) bir apartman dairesinde yediği dayak sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 8 sanıklı davada karar çıktı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme, sanık kardeşler Altar ve Tolga Sarıoğlu'nu "İhmali davranışla öldürme" ve "Hürriyetini tahdit" suçlarından toplam 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, bir sanığın beraatına karar verirken, diğer 5 sanığı ise değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırdı. Tutuksuz sanık Tolga Sarıoğlu'nun da kararla birlikte tutuklanmasına karar verildi. KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Altar Sarıoğlu getirildi. Tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Çınar, Burak Çiftçi ve Tolga Sarıoğlu ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Son savunmaları sorulan sanıklardan Altar Sarıoğlu, "Kararın usul yönünden bozulması nedeniyle hakkımda daha önce verilen cezanın değişmeyeceğini düşünüyorum. Fakat olayda hürriyeti tahdit suçu oluşmamıştır, bu yönden beraatıma karar verilmesini talep ederim. 4 yıllık tutukluluğum boyunca eşimden boşandım. Cezaevine girmeden 45 gün önce çocuğum oldu. Çocuğumuzun büyüdüğünü göremedim" dedi. Sanık Sarıoğlu, kariyeriyle ve kişiliğine ilişkin bir dosya hazırlayarak mahkemeye sunduğunu anlatarak "Kaçma ihtimalim yok. KHK'daki düzenlemelere göre eski cezamı verdiğiniz takdirde cezaevinde kalacağım süre 1,5 yıldır. Oysa dosyanın Yargıtay'a gidip gelmesi en az 3 yıl sürmektedir. Tutuklu kalmam şartlı tahliyemi engelleyecektir. Gerekirse adli kontrolle tahliyemi talep ederim" dedi. Sanık Tolga Sarıoğlu da hürriyeti tahdit suçunun unsurlarının oluşmadığını öne sürerek "Maktulun hareket kabiliyetini kısıtlayıcı bir şey yapmadım. Ofisten ayrılırken yeğenim ile kendisini eve bırakabileceğimizi söyledik, ancak kendisi kabul etmedi. Beraatımı talep ederim" dedi. Diğer sanıklar da beraatlarını talep etti. KARDEŞLERE 15'ER YIL HAPİS Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Altar ve Tolga Sarıoğlu'na "İhmali davranışla öldürme" suçundan 11 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Sarıoğlu kardeşler, maktulun "Hürriyetini tahdit" suçundan ise 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çaptırıldı. Sanık Altar Sarıoğlu'nun tutukluluğunun devamına hükmeden heyet, tutuksuz sanık Tolga Sarıoğlu'nun ise tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası Tolga Sarıoğlu tutuklandı. 4 SANIĞA "BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEME" CEZASI Mahkeme heyeti sanıklar Ayşe Nil Çınar, Burak Çiftçi, Emre Eroğul ve Can Koreli'yi "Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza ertelendi. 1 SANIĞA "SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇUNDAN PARA CEZASI Mahkeme heyeti sanıklar Ayşe Nil Çınar, Burak Çiftçi, Emre Eroğul ve Can Koreli'nin "Ali Rıza Vuran'ı öldürmeye yardım" suçundan, "öldürmeye yardımın sabit olmaması" nedeniyle beraatlarına hükmetti. Sanık Kurtuluş Erdoğan'a da öldürme suçundan beraat veren heyet, sanık Murat Şenel'i "Suçluyu kayırma" suçundan 3 bin TL adli para cezasına çarptırdı. OLAYIN GEÇMİŞİ İddianamede, sanıklar Tolga ve Altar Sarıoğlu'nun reklam ve medya programcılığı adı altında faaliyet gösteren Toros Medya Grubu şirketinin sahibi ve ortakları olduğu, maktul Ali Rıza Vuran'ın ise 7-8 yıldır bir başka kişiyle şirketin muhasebe işlerini yaptığı, ancak resmi çalışanı olmadığı anlatıldı. İddiaya göre, şirket sahibi Tolga Sarıoğlu maktul muhasebeci Ali Rıza Vuran'ı 12 Ağustos 2014'te telefonla arayarak şirket hesaplarıyla ilgili konuşmak istediğini söyledi. 13 Ağustos 2014 günü muhasebeci Ali Rıza Vuran, Tolga Sarıoğlu'nun bürosuna gitti. Muhasebeci Vuran ve Tolga Sarıoğlu ofiste birlikte alkol almaya başladı. Tolga Sarıoğlu zimmetine para geçirdiğini iddia ettiği muhasebeci Ali Rıza Vuran'ı dövmeye başladı ve ofisinde tuttu. Tolga evine gittikten sonra, ilerleyen saatlerde de ağabeyi Altar Sarıoğlu, muhasebeci Ali Rıza Vuran'ı darp etmeye devam etti. Öte yandan sanıkların istemiyle muhasebeci Vuran'a usulsüzlükleri itiraf ettiği bir yazı yazdırıldı. Muhasebeci Vuran'ın durumunun ağırlaşması üzerine Altar gece yarısı Avukat N.H.'yi arayarak ofise çağırdı. Avukat N.H. sanığa maktulun durumunun kötü olduğunu hastaneye götürmelerini söyledi. Altar Sarıoğlu da Tolga'nın hastaneye götürmesini söylemesi üzerine ofise gelen Tolga Sarıoğlu "Ben giderken bu adam koltukta oturuyordu. Buna ne yaptınız?" dedi. Altar Sarıoğlu ise bir şey yapmadığını söyledi. Bunun üzerine avukat N.H., muhasebeci Ali Rıza Vuran'ı hastaneye götürmelerini, polise de bilgi vermelerini tavsiye ederek ofisten ayrıldı. Ancak sanıklar muhasebeci Vuran'ı hastaneye götürmedi. Vuran, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Sanıklar maktulun cesedini ofisteki klimanın altına bırakarak ayrıldılar.14 Ağustos 2014'de maktulun çocuklarının polise başvurması üzerine yapılan araştırmada, cep telefonu hattının verdiği sinyal üzerine maktulun darp edilmiş halde cesedine ulaşıldı. Bunun üzerine şirket sahipleri ve çalışanları gözaltına alındı. Haklarında savcılık soruşturması sonucu dava açılarak yargılanan sanıklar hakkındaki ilk karar Temmuz 2015'te verildi. Kararda, sanık Altar Sarıoğlu'nun "İhmali davranış sonucu Ali Rıza Vuran'ı öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis, "Hürriyeti tahdit etmek" suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Tolga Sarıoğlu da "Hürriyeti tahdit etmek" ve "Kasten yaralamak" tan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıkların ise beraatlarına karar verildi. Yerel mahkemenin bu kararı, Yargıtay'da Tolga ve Altar Sarıoğlu'nun savunmalarında menfaat zıtlığı bulunduğu halde aynı avukatın savunma yapmasının Avukatlık Kanunu'na aykırı olması ve 26 Kasım 2014 tarihli celseye ait çözüm tutanaklarını mahkeme başkanı ve zabıt katibi tarafından imzalanmamış olması sebebiyle 25 Aralık 2017'de bozuldu.